“Вот почему я люблю наблюдать за игрой его команд”: наставник Ливерпуля похвалил Гвардиолу

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот положительно высказался о своем следующем сопернике, наставнике "Манчестер Сити" Хосепе Гвардиоле.

“В футболе мало людей, которые никогда не подведут, когда ты смотришь матчи их команды. 9 из 10 игр "Барселоны", "Баварии" или "Сити" было приятно смотреть всем, кто любит футбол. Вот почему я люблю наблюдать за игрой его команд”, – сказал Слот.

"Ливерпуль" проведет свой матч против "Манчестер Сити" завтра, 1 декабря, в 18:00. Для Арне Слота это будет дебютный поединок во главе команды против Хосепа Гвардиолы.

Пока мерсисайдцы лидируют в АПЛ, а "Сити" идет на четвертом месте. Разрыв между командами составляет восемь очков.