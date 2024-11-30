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“Вот почему я люблю наблюдать за игрой его команд”: наставник Ливерпуля похвалил Гвардиолу

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Завтра Слот впервые сыграет против испанца

“Вот почему я люблю наблюдать за игрой его команд”: наставник Ливерпуля похвалил Гвардиолу

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот положительно высказался о своем следующем сопернике, наставнике "Манчестер Сити" Хосепе Гвардиоле.

“В футболе мало людей, которые никогда не подведут, когда ты смотришь матчи их команды.

9 из 10 игр "Барселоны", "Баварии" или "Сити" было приятно смотреть всем, кто любит футбол. Вот почему я люблю наблюдать за игрой его команд”, – сказал Слот.

"Ливерпуль" проведет свой матч против "Манчестер Сити" завтра, 1 декабря, в 18:00. Для Арне Слота это будет дебютный поединок во главе команды против Хосепа Гвардиолы.

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Пока мерсисайдцы лидируют в АПЛ, а "Сити" идет на четвертом месте. Разрыв между командами составляет восемь очков.

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Хосеп Гвардиола Ливерпуль Манчестер Сити Арне Слот
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Максим Кучер
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