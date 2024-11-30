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Впервые за 12 лет в матче АПЛ были забиты семь голов за первый тайм

Англия

В общем такое случалось считанные разы

Впервые за 12 лет в матче АПЛ были забиты семь голов за первый тайм

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В заключительном матче игрового расписания субботы АПЛ проходит лондонское дерби: "Вест Хэм" играет против "Арсенала". В раздевалке на перерыв команды ушли при счете 2:5.

Как сообщает Opta, только в четвертый раз в истории АПЛ (с 1992) было забито семь голов за первый тайм. В последний раз это случалось в декабре 2012 года во встрече между "Редингом" и "Манчестер Юнайтед".

Кроме двух вышеупомянутых матчей по семь голов до перерыва забивали "Блэкберн" и "Лидс" в сентябре 1997 года и "Брэдфорд" и "Дерби" в апреле 2000.

За ходом событий второго тайма следите в текстовой трансляции от UA-Футбол. На 56-й минуте на поле появился украинец Александр Зинченко.

Добавим, что по состоянию на перерыв матча “Арсенал” – наиболее результативная команда АПЛ. В активе подопечных Артеты 26 забитых голов. Если удастся удержать преимущество в счете, то “канониры” сегодня останутся на втором месте в турнирной таблице.

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Источник:
Opta
Опубликовал: Максим Кучер
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