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Впервые за 12 лет в матче АПЛ были забиты семь голов за первый тайм
В общем такое случалось считанные разы
Getty Images/Global Images Ukraine
В заключительном матче игрового расписания субботы АПЛ проходит лондонское дерби: "Вест Хэм" играет против "Арсенала". В раздевалке на перерыв команды ушли при счете 2:5.
Как сообщает Opta, только в четвертый раз в истории АПЛ (с 1992) было забито семь голов за первый тайм. В последний раз это случалось в декабре 2012 года во встрече между "Редингом" и "Манчестер Юнайтед".
Кроме двух вышеупомянутых матчей по семь голов до перерыва забивали "Блэкберн" и "Лидс" в сентябре 1997 года и "Брэдфорд" и "Дерби" в апреле 2000.
7 - West Ham v Arsenal is only the fourth Premier League game to see seven goals in the first half alone, after Blackburn v Leeds in September 1997, Bradford v Derby in April 2000, and Reading v Man Utd in December 2012. Crazy. pic.twitter.com/Zji8BguDu6— OptaJoe (@OptaJoe) November 30, 2024
За ходом событий второго тайма следите в текстовой трансляции от UA-Футбол. На 56-й минуте на поле появился украинец Александр Зинченко.
Добавим, что по состоянию на перерыв матча “Арсенал” – наиболее результативная команда АПЛ. В активе подопечных Артеты 26 забитых голов. Если удастся удержать преимущество в счете, то “канониры” сегодня останутся на втором месте в турнирной таблице.
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