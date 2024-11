Впервые за 12 лет в матче АПЛ были забиты семь голов за первый тайм

В заключительном матче игрового расписания субботы АПЛ проходит лондонское дерби: "Вест Хэм" играет против "Арсенала". В раздевалке на перерыв команды ушли при счете 2:5.

Как сообщает Opta, только в четвертый раз в истории АПЛ (с 1992) было забито семь голов за первый тайм. В последний раз это случалось в декабре 2012 года во встрече между "Редингом" и "Манчестер Юнайтед".

Кроме двух вышеупомянутых матчей по семь голов до перерыва забивали "Блэкберн" и "Лидс" в сентябре 1997 года и "Брэдфорд" и "Дерби" в апреле 2000.

