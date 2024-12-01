"Это было весело". Игрок Арсенала прокомментировал рекордную победу над Вест Хэмом

Вингер лондонского "Арсенала" Букайо Сака дал комментарий после матча с "Вест Хэмом" (2:5) в АПЛ, в котором ему удалось отметиться голом и двумя результативными передачами.

"Я очень доволен результатом, но мы должны двигаться дальше, ведь сезон продолжается, и сейчас только закончился ноябрь. Это был очень веселый матч, в котором нам удалось забить много голов. Мы играем так на протяжении нескольких последних матчей, мы уверены в себе и находимся в отличной форме".

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После 13-ти сыгранных туров "Арсенал" является самой результативной командой АПЛ вместе с "Брентфордом", забив 26 голов в этих матчах. Букайо Сака имеет в своем активе 5 забитых мячей и 10 ассистов, приняв участие в более, чем половине голов своей команды.

"Сейчас мы наслаждаемся футболом, который демонстрируем от матча к матчу. Мы собираемся сделать это и в следующем матче. Мы готовы к следующему вызову", — добавил Сака.

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Добавим, что "Арсенал" после этого матча занимает вторую строчку в чемпионате Англии, набрав 25 очков после 13-ти туров. В следующей игре "канониры" будут принимать дома "Манчестер Юнайтед" Рубена Аморима.