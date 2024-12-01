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"Это было весело". Игрок Арсенала прокомментировал рекордную победу над Вест Хэмом

Англия

Один из лидеров канониров доволен игрой своей команды

"Это было весело". Игрок Арсенала прокомментировал рекордную победу над Вест Хэмом

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вингер лондонского "Арсенала" Букайо Сака дал комментарий после матча с "Вест Хэмом" (2:5) в АПЛ, в котором ему удалось отметиться голом и двумя результативными передачами.

"Я очень доволен результатом, но мы должны двигаться дальше, ведь сезон продолжается, и сейчас только закончился ноябрь. Это был очень веселый матч, в котором нам удалось забить много голов. Мы играем так на протяжении нескольких последних матчей, мы уверены в себе и находимся в отличной форме".

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После 13-ти сыгранных туров "Арсенал" является самой результативной командой АПЛ вместе с "Брентфордом", забив 26 голов в этих матчах. Букайо Сака имеет в своем активе 5 забитых мячей и 10 ассистов, приняв участие в более, чем половине голов своей команды.

"Сейчас мы наслаждаемся футболом, который демонстрируем от матча к матчу. Мы собираемся сделать это и в следующем матче. Мы готовы к следующему вызову", — добавил Сака.

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Добавим, что "Арсенал" после этого матча занимает вторую строчку в чемпионате Англии, набрав 25 очков после 13-ти туров. В следующей игре "канониры" будут принимать дома "Манчестер Юнайтед" Рубена Аморима.

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Арсенал (Лондон) Букайо Сака
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Источник:
Сайт Арсенала
Опубликовал: Андрей Журба
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