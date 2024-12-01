Ливерпуль – Манчестер Сити: вспомните игроков, выступавших за эти команды? Квиз от UA-Футбол

Сегодня, 1 декабря, состоится центральный матч 13-го тура АПЛ 2024/25 – лидер первенства "Ливерпуль" дома будет принимать действующего чемпиона "Манчестер Сити".

Перед этим матчем мы вам предлагаем освежить в памяти выступавших в этих коллективах футболистов. В викторине будут встречаться игроки, которые в своей карьере играли за один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.