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Ливерпуль – Манчестер Сити: вспомните игроков, выступавших за эти команды? Квиз от UA-Футбол
Ожидаем интересную дуэль
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 1 декабря, состоится центральный матч 13-го тура АПЛ 2024/25 – лидер первенства "Ливерпуль" дома будет принимать действующего чемпиона "Манчестер Сити".
Перед этим матчем мы вам предлагаем освежить в памяти выступавших в этих коллективах футболистов. В викторине будут встречаться игроки, которые в своей карьере играли за один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.
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