Главный тренер Арсенала рассказал о физическом состоянии игроков команды после игры с Вест Хэмом

Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета рассказал о физическом состоянии игроков своей команды после матча против "Вест Хэма" (2:5), в котором он был вынужден снять с игры нескольких ключевых футболистов.

"Мы заменили Габриэля из-за того, что в предыдущем матче он получил травму. Очевидно, он прекрасно справился сегодня, но при таком счете и с теми неприятными ощущениями, которые он имел, мы решили, что будет лучше, если мы его заменим. Букайо Сака в порядке. Никаких проблем".

Также наставник "канониров" прокомментировал замену Риккардо Калафиори.

"У него уже несколько недель есть небольшие проблемы. У него была очень серьезная травма колена, однако он хорошо восстановился. Мы должны осторожно контролировать нагрузку наших игроков и их игровое время".

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Сейчас "Арсенал" находится на втором месте в АПЛ, опережая "Манчестер Сити" на два очка, однако у команды Пепа Гвардиолы остается игра в запасе против "Ливерпуля", которая состоится в это воскресенье, 1-го декабря в 18:00.