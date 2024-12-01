Уйдет летом? Манчестер Юнайтед собирается попрощаться со своим опытным хавбеком

"Манчестер Юнайтед" не собирается продлевать контракт со своим опытным полузащитником. Клуб не рассчитывает на 32-летнего игрока в будущем и готов с ним попрощаться.

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, "МЮ" занимает четкую позицию относительно Кристиана Эриксена: его контракт с клубом не будет продлен. Также на данный момент известно, что руководство "красных дьяволов" уже работает над подписанием новых полузащитников.

Наиболее вероятно, что 32-летний датчанин покинет английский клуб в качестве свободного агента летом следующего года, когда истечет срок его контракта с командой. Ранее сам Эриксен говорил, что не собирался покидать клуб.

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В этом сезоне Кристиан Эриксен провел 14 матчей за клуб во всех турнирах, забив 4 гола и отдав три ассиста.