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Манчестер Сити пытался подписать звездного хавбека Серии А - Инсайдер

Англия

Пеп Гвардиола является поклонником игры этого хавбека

Манчестер Сити пытался подписать звездного хавбека Серии А - Инсайдер

Getty Images/Global Images Ukraine

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Как стало известно, чемпион Евро-2020 в составе сборной Италии мог оказаться в Англии. "Манчестер Сити" пытался подписать 27-летнего итальянца, который является одним из лучших полузащитников в Серии А.

Согласно информации от инсайдера Николо Скиры, несколько месяцев назад английский "Манчестер Сити" контактировал с представителями Николо Бареллы. Пеп Гвардиола очень высоко оценивает способности итальянского игрока, однако сам 27-летний полузащитник не собирался покидать миланский "Интер" и решил продлить контракт с "нерадзурри".

Напомним, что действующее соглашение Бареллы с чемпионами Италии рассчитано до 2029 года.

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В этом сезоне Николо Барелла принял участие в 14 матчах за "Интер" во всех турнирах, отметившись одним голом и двумя ассистами. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 80 мильонов евро.

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Интер (Милан) Манчестер Сити Николо Барелла
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Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Андрей Журба
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