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"Я просил остаться здесь": Гвардиола рассказал о своем желании быть в Манчестер Сити

Англия

Однако все может измениться

"Я просил остаться здесь": Гвардиола рассказал о своем желании быть в Манчестер Сити

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал о том, что хочет остаться на "Этихаде", однако окончательное решение – за клубом и им самим.

“После “Энфилда” у нас есть еще три дня до следующего матча. Дальше будет еще один, еще один, и так до конца.

В нужный момент клуб, прежде всего я, примет решение, которое мы должны принять, чтобы удерживать “Сити” на вершине в течение многих лет. И я хочу быть здесь! Я просил быть здесь… ”, – сказал Гвардиола.

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За последние шесть матчей "Манчестер Сити" проиграл пять, а в прошлый вторник сыграл 3:3 с "Фейенордом" в домашнем поединке Лиги чемпионов, ведя в счете 3:0.

Сегодня подопечные Гвардиолы сыграют против “Ливерпуля”, 4 декабря запланирован поединок с Ноттингемом Форест, а 7 декабря – против “Кристал Пэлас”.

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Хосеп Гвардиола Манчестер Сити
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Максим Кучер
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