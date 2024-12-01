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"Я просил остаться здесь": Гвардиола рассказал о своем желании быть в Манчестер Сити
Однако все может измениться
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал о том, что хочет остаться на "Этихаде", однако окончательное решение – за клубом и им самим.
“После “Энфилда” у нас есть еще три дня до следующего матча. Дальше будет еще один, еще один, и так до конца.
В нужный момент клуб, прежде всего я, примет решение, которое мы должны принять, чтобы удерживать “Сити” на вершине в течение многих лет. И я хочу быть здесь! Я просил быть здесь… ”, – сказал Гвардиола.
За последние шесть матчей "Манчестер Сити" проиграл пять, а в прошлый вторник сыграл 3:3 с "Фейенордом" в домашнем поединке Лиги чемпионов, ведя в счете 3:0.
Сегодня подопечные Гвардиолы сыграют против “Ливерпуля”, 4 декабря запланирован поединок с Ноттингемом Форест, а 7 декабря – против “Кристал Пэлас”.
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