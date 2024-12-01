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Тренер Арсенала прокомментировал восстановление ключевого игрока команды после операции

Англия

Игрок пропустит как минимум несколько недель

Тренер Арсенала прокомментировал восстановление ключевого игрока команды после операции

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета недавно прокомментировал, как проходит восстановление Бена Уайта после проведенной операции на колене.

"Операция прошла очень хорошо, нет никаких осложнений. Ему становится лучше с каждым днем, но это довольно длительный период восстановления: 4-6 недель. Мы должны быть очень осторожным с ним и не очень сильно нагружать его. Посмотрим, как быстро он сможет вернуться на поле".

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Напомним, что 27-летний англичанин стал игроком "Арсенала" в 2021 году, присоединившись к "канонирам" за 50 миллионов фунтов стерлингов из "Брайтона". За это время Уайт стал ключевым игроком команды, проведя за нее 146 матчей.

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Источник:
The Standard
Опубликовал: Андрей Журба
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