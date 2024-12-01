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Тренер Арсенала прокомментировал восстановление ключевого игрока команды после операции
Игрок пропустит как минимум несколько недель
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета недавно прокомментировал, как проходит восстановление Бена Уайта после проведенной операции на колене.
"Операция прошла очень хорошо, нет никаких осложнений. Ему становится лучше с каждым днем, но это довольно длительный период восстановления: 4-6 недель. Мы должны быть очень осторожным с ним и не очень сильно нагружать его. Посмотрим, как быстро он сможет вернуться на поле".
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Напомним, что 27-летний англичанин стал игроком "Арсенала" в 2021 году, присоединившись к "канонирам" за 50 миллионов фунтов стерлингов из "Брайтона". За это время Уайт стал ключевым игроком команды, проведя за нее 146 матчей.
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