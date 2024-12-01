Талантливый защитник Челси вернулся к тренировкам после произошедших разногласий с клубом

Лондонский "Челси" не допускал к тренировкам своего 18-летнего игрока из-за того, что он не подписал новый контракт с клубом.

Английский журналист Бобби Винсент из издания Football London сообщил, что представители "Челси" провели положительные переговоры с 18-летним Джошем Ачемпонгом и его агентами относительно нового контракта с клубом. Сейчас известно, что игрок вернулся к тренировкам. Как только будет подписано новое соглашение, футболист сможет участвовать в официальных матчах.

Напомним, что действующий контракт Ачемпонга с "Челси" рассчитан до 2026 года. Как известно, за талантливым защитником следят несколько клубов АПЛ и мадридский "Реал".

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В этом сезоне 18-летний англичанин принял участие лишь в одном матче за основную команду "синих" в Кубке английской лиги.