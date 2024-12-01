Арсенал повторил голевой рекорд, который держится более 130 лет

Во вчерашнем матче Английской Премьер-лиги между "Вест Хэмом" и "Арсеналом" победу одержали "канониры". Итоговый счет – 2:5.

В пятый раз в 2024 году "Арсенал" забил минимум пять голов в гостевом поединке. Как сообщает Opta, такое достижение команде с английского высшего дивизиона далось лишь в третий раз в истории.

До этого две команды забивали 5+ голов в пяти выездных матчах в течение календарного года: “Сандерленд” в 1892 и “Манчестер Сити” в 1937.

5 - Arsenal have scored 5+ goals in five away games in all competitions in 2024, a joint-record by an English top-flight team in a single calendar year, along with Sunderland in 1892 and Manchester City in 1937. Relentless. pic.twitter.com/1uWL5qexUr — OptaJoe (@OptaJoe) November 30, 2024

Речь идет о встречах во всех турнирах. В минувший вторник "Арсенал" победил "Спортинг" в Лиге чемпионов в Лиссабоне 5:1. Также в предыдущем сезоне АПЛ "канониры" громили своих соперников: 11 февраля "Вест Хэм" 6:0, 17 февраля "Бернли" 5:0 и 4 марта "Шеффилд Юнайтед" 6:0.

Сейчас у подопечных Артеты 26 голов в текущей АПЛ – это второй показатель на пару с “Брентфордом”. "Тоттенхэм" имеет 27 точных ударов в активе. Однако эти команды идут на седьмом и восьмом месте соответственно. "Канониры" сейчас занимают вторую позицию.

До конца года "Арсенал" еще проведет еще два матча в гостях: против "Фулхэма" и "Кристал Пэлас". В этих двух матчах команда сможет окончательно закрепить этот рекорд.