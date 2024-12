Арсенал повторил голевой рекорд, который держится более 130 лет

Во вчерашнем матче Английской Премьер-лиги между "Вест Хэмом" и "Арсеналом" победу одержали "канониры". Итоговый счет – 2:5.

В пятый раз в 2024 году "Арсенал" забил минимум пять голов в гостевом поединке. Как сообщает Opta, такое достижение команде с английского высшего дивизиона далось лишь в третий раз в истории.

До этого две команды забивали 5+ голов в пяти выездных матчах в течение календарного года: “Сандерленд” в 1892 и “Манчестер Сити” в 1937.

5 - Arsenal have scored 5+ goals in five away games in all competitions in 2024, a joint-record by an English top-flight team in a single calendar year, along with Sunderland in 1892 and Manchester City in 1937. Relentless. pic.twitter.com/1uWL5qexUr