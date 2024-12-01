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Английские топ-клубы следят за талантливым нападающим Боруссии
Игрок громко заявил о себе в этом сезоне
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сразу несколько английских топ-клубов внимательно следят за талантливым нападающим дортмундской "Боруссии".
Известно, что в списке команд, которые заинтересованы в подписании 20-летнего англичанина Джейми Гиттенса есть три лондонских клуба: "Арсенал", "Челси", "Тоттенхэм". Также отмечается, что за игроком следит "Ливерпуль".
Несмотря на интерес со стороны английских топ-команд, 20-летний вингер на данный момент не думает покидать Германию, ведь он чувствует себя комфортно в Дортмунде и хочет остаться там как минимум еще на год. Однако Гиттенс видит свое будущее в Премьер-лиге. Некоторые клубы уже связались с окружением игрока.
Известно, что "Боруссия" не будет рассматривать трансферные предложения на сумму менее 100 миллионов. Его действующий контракт с немецкой командой рассчитан до июня 2028 года.
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В этом сезоне Джейми Гиттенс провел 17 матчей в Бундеслиге и Лиге чемпионов за дортмундский клуб, отметившись 8 голами и 4 ассистами. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.
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