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Полузащитник Арсенала поделился эмоциями после матча с Вест Хэмом

Англия

Опубликовал сторис

Полузащитник Арсенала поделился эмоциями после матча с Вест Хэмом

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Арсенала" поделился эмоциями после матча с "Вест Хэмом".

Полузащитник "канониров" Деклан Райс опубликовал сторис в социальной сети Instagram с эмоциями от матча.

"Невероятная победа сегодня. Всегда приятно вернуться обратно и увидеть знакомые лица. Движемся далее", - написал Деклан Райс в Instagram.

Полузащитник Арсенала поделился эмоциями после матча с Вест Хэмом - изображение 1
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Напомним, что Деклан Райс перешёл в "Арсенал" из "Вест Хэма" летом 2023 года. Трансфер обошёлся "канонирам" в 116,6 млн евро. В этом сезоне полузащитник сборной Англии забил за клуб гол и отдал 3 голевые передачи в 16-ти играх во всех турнирах.

"Арсенал" победил "Вест Хэм" со счётом 5:2. Обзор матча смотрите на нашем сайте.

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Арсенал (Лондон) Деклан Райс
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Источник:
Instagram
Опубликовал: Владислав Прийменко
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