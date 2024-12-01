Полузащитник "Арсенала" поделился эмоциями после матча с "Вест Хэмом".

Полузащитник "канониров" Деклан Райс опубликовал сторис в социальной сети Instagram с эмоциями от матча.

"Невероятная победа сегодня. Всегда приятно вернуться обратно и увидеть знакомые лица. Движемся далее", - написал Деклан Райс в Instagram.

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Напомним, что Деклан Райс перешёл в "Арсенал" из "Вест Хэма" летом 2023 года. Трансфер обошёлся "канонирам" в 116,6 млн евро. В этом сезоне полузащитник сборной Англии забил за клуб гол и отдал 3 голевые передачи в 16-ти играх во всех турнирах.

"Арсенал" победил "Вест Хэм" со счётом 5:2. Обзор матча смотрите на нашем сайте.