Нападающий Ноттингем Форест близок к достижению клубного рекорда

Нападающий английского "Ноттингем Фореста" близок к достижению клубного рекорда.

Австралийский нападающий Крис Вуд в шаге от рекорда в "Ноттингем Форесте". По словам The Telegraph, ему нужен один гол, чтобы стать лучшим бомбардиром клуба в эпоху Премьер-Лиги.

Сейчас Вуд наравне с Брайаном Роем по количеству голов за "Ноттингем" - у них по 24 гола за клуб.

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Главный тренер "лесников" Нуно Санту сказал про Вуда:

"Крис собирается побить рекорды, и все рекорды в Новой Зеландии. Я верю, что он может играть ещё много лет. В наши дни игроки действительно заботятся о себе, и у Криса есть амбиции продолжать играть. Мы так рады за него, и, конечно, остальным игрокам нравится играть с ним. Для нас было важно снова стать непобедимыми, и это помогло нам вернуться к основам", - сказал главный тренер.

Крис Вуд стал игроком "Ноттингема" летом 2023 года, перейдя из "Ньюкасла" за 17 млн евро. В этом сезоне нападающий забил за "лесников" 9 голов в 13-ти играх.