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Нападающий Ноттингем Форест близок к достижению клубного рекорда
Остался один гол
Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий английского "Ноттингем Фореста" близок к достижению клубного рекорда.
Австралийский нападающий Крис Вуд в шаге от рекорда в "Ноттингем Форесте". По словам The Telegraph, ему нужен один гол, чтобы стать лучшим бомбардиром клуба в эпоху Премьер-Лиги.
Сейчас Вуд наравне с Брайаном Роем по количеству голов за "Ноттингем" - у них по 24 гола за клуб.
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Главный тренер "лесников" Нуно Санту сказал про Вуда:
"Крис собирается побить рекорды, и все рекорды в Новой Зеландии. Я верю, что он может играть ещё много лет. В наши дни игроки действительно заботятся о себе, и у Криса есть амбиции продолжать играть.
Мы так рады за него, и, конечно, остальным игрокам нравится играть с ним. Для нас было важно снова стать непобедимыми, и это помогло нам вернуться к основам", - сказал главный тренер.
Крис Вуд стал игроком "Ноттингема" летом 2023 года, перейдя из "Ньюкасла" за 17 млн евро. В этом сезоне нападающий забил за "лесников" 9 голов в 13-ти играх.
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