Итальянский топ-клуб интересуется одним из лучших нападающих английской Премьер-Лиги.

Нападающий "Ипсвич Таун" Лиам Делап заинтересовал туринский "Ювентус". Итальянский клуб готов побороться за игрока, если нападающий Душан Влахович не продлит контракт с клубом.

По информации Mirror, в прошлые выходные "Ювентус" отправлял скаутов на "Портмен Роуд" для просмотра на игрока вживую.

Если Влахович откажется от продления контракта, то его летом могут продать во избежание ухода игрока свободным агентом.

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В этом сезоне Делап в 14-ти играх за "Ипсвич" во всех турнирах забил 6 голов и отдал одну голевую передачу.

Контракт игрока с "трактористами" действует до 2029 года. TransferMarkt оценивает игрока в 15 млн евро.