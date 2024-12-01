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Итальянский топ-клуб интересуется одним из лучших нападающих английской Премьер-Лиги
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Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Итальянский топ-клуб интересуется одним из лучших нападающих английской Премьер-Лиги.
Нападающий "Ипсвич Таун" Лиам Делап заинтересовал туринский "Ювентус". Итальянский клуб готов побороться за игрока, если нападающий Душан Влахович не продлит контракт с клубом.
По информации Mirror, в прошлые выходные "Ювентус" отправлял скаутов на "Портмен Роуд" для просмотра на игрока вживую.
Если Влахович откажется от продления контракта, то его летом могут продать во избежание ухода игрока свободным агентом.
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В этом сезоне Делап в 14-ти играх за "Ипсвич" во всех турнирах забил 6 голов и отдал одну голевую передачу.
Контракт игрока с "трактористами" действует до 2029 года. TransferMarkt оценивает игрока в 15 млн евро.
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