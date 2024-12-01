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Соседи по турнирной таблице сыграют между собой в английской Премьер-Лиге. Поможет ли Миколенко Эвертону подняться?
Матч начнётся в 15:30 по киевскому времени
Getty Images / Global Images Ukraine
В английской Премьер-Лиге встретятся соседи по турнирной таблице. "Эвертон" сразится с "Манчестер Юнайтед".
Виталий Миколенко – в старте ливерпульской команды.
Your Toffees to face @ManUtd! ????#MUNEVE pic.twitter.com/p5iDiEkHm0— Everton (@Everton) December 1, 2024
Виталий Миколенко сыграл за "Эвертон" 10 матчей в АПЛ. Результативными действиями не отметился.
До матча "Манчестер Юнайтед" занимает 13-е место, "Эвертон" расположился на 15-м.
Матч начнётся в 15:30 по киевскому времени.
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Источник:https://x.com/Everton
Опубликовал: Владислав Прийменко
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