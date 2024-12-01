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Соседи по турнирной таблице сыграют между собой в английской Премьер-Лиге. Поможет ли Миколенко Эвертону подняться?

Англия

Матч начнётся в 15:30 по киевскому времени

Соседи по турнирной таблице сыграют между собой в английской Премьер-Лиге. Поможет ли Миколенко Эвертону подняться?

Getty Images / Global Images Ukraine

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В английской Премьер-Лиге встретятся соседи по турнирной таблице. "Эвертон" сразится с "Манчестер Юнайтед".

Виталий Миколенко – в старте ливерпульской команды.

Виталий Миколенко сыграл за "Эвертон" 10 матчей в АПЛ. Результативными действиями не отметился.

До матча "Манчестер Юнайтед" занимает 13-е место, "Эвертон" расположился на 15-м.

Матч начнётся в 15:30 по киевскому времени.

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Эвертон (Ливерпуль) Виталий Миколенко
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Источник:
https://x.com/Everton
Опубликовал: Владислав Прийменко
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