Соседи по турнирной таблице сыграют между собой в английской Премьер-Лиге. Поможет ли Миколенко Эвертону подняться?

В английской Премьер-Лиге встретятся соседи по турнирной таблице. "Эвертон" сразится с "Манчестер Юнайтед".

Виталий Миколенко – в старте ливерпульской команды.

Виталий Миколенко сыграл за "Эвертон" 10 матчей в АПЛ. Результативными действиями не отметился.

До матча "Манчестер Юнайтед" занимает 13-е место, "Эвертон" расположился на 15-м.

Матч начнётся в 15:30 по киевскому времени.