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Противостояние еврокубковых команд в Премьер-Лиге. Поставил ли Мареска Мудрика в старт?

Англия

Матч начнётся в 15:30 по киевскому времени

Противостояние еврокубковых команд в Премьер-Лиге. Поставил ли Мареска Мудрика в старт?

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Противостояние еврокубковых команд в Премьер-Лиге. "Челси", играющий в Лиге Конференций примет "Астон Виллу" из Лиги Чемпионов.

Михаил Мудрик остался на скамейке запасных.

Украинский нападающий выходил в 7-ми матчах АПЛ с замены, голами не отметился.

Матч начнётся в 15:30 по киевскому времени

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Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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Источник:
Chelsea
Опубликовал: Владислав Прийменко
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