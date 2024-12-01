Противостояние еврокубковых команд в Премьер-Лиге. Поставил ли Мареска Мудрика в старт?

Противостояние еврокубковых команд в Премьер-Лиге. "Челси", играющий в Лиге Конференций примет "Астон Виллу" из Лиги Чемпионов.

Михаил Мудрик остался на скамейке запасных.

Украинский нападающий выходил в 7-ми матчах АПЛ с замены, голами не отметился.

Матч начнётся в 15:30 по киевскому времени