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Противостояние еврокубковых команд в Премьер-Лиге. Поставил ли Мареска Мудрика в старт?
Матч начнётся в 15:30 по киевскому времени
Getty Images / Global Images Ukraine
Противостояние еврокубковых команд в Премьер-Лиге. "Челси", играющий в Лиге Конференций примет "Астон Виллу" из Лиги Чемпионов.
Михаил Мудрик остался на скамейке запасных.
Chelsea's starting XI is in! ????????#CFC | #CHEAVL pic.twitter.com/nma6ssknnZ— Chelsea FC (@ChelseaFC) December 1, 2024
Украинский нападающий выходил в 7-ми матчах АПЛ с замены, голами не отметился.
Матч начнётся в 15:30 по киевскому времени
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Источник:Chelsea
Опубликовал: Владислав Прийменко
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