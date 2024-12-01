"Он не понимает что происходит, он растерян": Луческу пожалел Гвардиолу

Бывший тренер "Шахтера" и "Динамо" Мирча Луческу высказался по поводу неудачного этапа карьеры Хосепа Гвардиолы.

“Бедный Гвардиола. Ну, бедный в этот период, потому что бедным его назвать тяжело. Видел, что означают поражение? Когда ты привык к успеху, ужасающе проигрывать столько матчей подряд.

Его самокритика, по-моему, говорит о том, что он не понимает, что происходит, он растерян. Но я думаю, что этот период в “Сити” больше связан с психологией.

Игроки потеряли былую уверенность. У них талант, они это доказали. Но им нужно обрести ментальное равновесие. Давление настолько велико, потому что Гвардиола буквально одержим трофеями, что им трудно выйти из этой слабой серии. Я не хочу, чтобы это звучало, как будто я его критикую”, – сказал Луческу.