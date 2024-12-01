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"Он не понимает что происходит, он растерян": Луческу пожалел Гвардиолу
У испанца тяжелый тренерский период
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший тренер "Шахтера" и "Динамо" Мирча Луческу высказался по поводу неудачного этапа карьеры Хосепа Гвардиолы.
“Бедный Гвардиола. Ну, бедный в этот период, потому что бедным его назвать тяжело. Видел, что означают поражение? Когда ты привык к успеху, ужасающе проигрывать столько матчей подряд.
Его самокритика, по-моему, говорит о том, что он не понимает, что происходит, он растерян. Но я думаю, что этот период в “Сити” больше связан с психологией.
Игроки потеряли былую уверенность. У них талант, они это доказали. Но им нужно обрести ментальное равновесие. Давление настолько велико, потому что Гвардиола буквально одержим трофеями, что им трудно выйти из этой слабой серии. Я не хочу, чтобы это звучало, как будто я его критикую”, – сказал Луческу.
"Манчестер Сити" в последних шести матчах проиграл пять раз подряд, а затем сыграл вничью с "Фейеноордом". Это самая плохая серия в истории тренерской карьеры Гвардиолы.
Сегодня же "горожане" встретятся с "Ливерпулем". Старт встречи – в 18:00.
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