АПЛ. Челси – Астон Вилла 3:0. Слишком обыденная победа парней Марески

Учитывая тот факт, как в последнее время команда Унаи Эмери выступает на "Стэмфорд Бридж", у болельщиков "Челси" было немало опасений накануне этой игры. А когда Энцо Мареска сделал несколько неожиданный ход с Мойзесом Кайседо в качестве инвертированного правого защитника, то опасения только возросли, ведь ранее эквадорец в составе "синих" так не выступал. Михаил Мудрик ожидаемо остался на скамейке запасных.

Эмери стартовым составом не удивил, но игрой в первом тайме его команда точно удивила, в негативном плане. Если говорить об игре бирмингемцев в первой половине встречи, то вспоминается только искусственно созданный момент Олли Уоткинсом, который поборолся с Фофаном и вышел один на один с голкипером, однако не смог прошить Роберта Санчеса.

А вот "Челси" - это другая история. Этот состав был свежее и интереснее во всех смыслах. На первых минутах удачные и настойчивые действия от Марка Кукурелье впереди позволили отобрать мяч у Филоджена, после чего испанец залетел в штрафную и прострелил точно на Джексона, который не менее точно пробил в ближний угол Мартинеса. 1:0.

Эмилиано — это вообще отдельная история в этом матче. Он дважды буквально привез невероятно опасные моменты на свои ворота, но дважды спасал свою команду после собственных ошибок. Сначала взял мяч в руки после паса от Торреса, но после свободного удара от Палмера аргентинец все же спас. А затем в простой ситуации отдал мяч точно в ноги Николя Джексону, которому не хватило буквально несколько сантиметров, чтобы забить в пустые ворота, Мартинес все же спас. А под конец тайма он попросил замену из-за повреждения. Вот такой звездный перформанс от голкипера "Виллы".

Второй мяч "Челси" забил после классной атаки по центру, передача от Палмера на набегающего Энцо Фернандеса, тот первым касанием принял, а вторым нанес точный удар в угол ворот еще Мартинеса. 2:0. "Челси" контролировал игру и ничего не позволял своему сопернику в первом тайме, после перерыва у „Виллы“ на поле вышел Ольсен вместо Мартинса, вынужденная замена.

Увидели ли мы какие-то кардинальные изменения во втором тайме? Да не особо. "Вилла" и в дальнейшем выглядела устало и безынициативно, а "Челси", уже с большей осторожностью, но все еще создавал периодически опасные моменты, которые в основном растрачивал Джексон. Хозяев все устраивало. Но Эмери точно нет, он сделал атакующие замены на 66-й минуте, выпустив Бэйли и Дурана и приказал своей команде лететь вперед, иначе дела не будет.

Вот только желаемого эффекта замены не принесли. Кукурелья полностью съел Бэйли на фланге, Дурана перекусил Бадиашиль с Колвиллом. В итоге не "вилланы" сократили отставание, а "синие" забили третий мяч. После простой комбинации Мадуэке отдал на Палмера перед штрафной площадкой, а тот убрал мяч ближе к центру и из-под нескольких защитников попал в дальнюю девятку, невероятной красоты взятие ворот.

Да и все, на этом игра была полностью сделана. Как-то буднично. Слишком обыденно. Криминально буднично команда Марески обыгрывает "Виллу". Почти без сопротивления. Один минус в этом матче был для украинских болельщиков - мы так и не увидели на поле Михаила Мудрика.

"Челси" одерживает комфортную победу и идет на третью строчку, имея поровну очков со вторым "Арсеналом" и даже равное с ними количество забитых и пропущенных. "Вилла" падает на 12-ю строчку. Падение формы и результатов продолжается.

АПЛ, 13-й тур

Стадион: "Стэмфорд Бридж" (Лондон)

Главный судья: Стюарт Аттуэлл (Англия)

"Челси" — "Астон Вилла" 3:0

Голы: Джексон (7), Фернандес (36), Палмер (83)

"Челси": Санчес — Кайседо, Фофана (Бадиашиль, 60), Колвилл, Кукурелья — Лавия (Гюсто, 86), Фернандес — Нету, Палмер (Феликс, 86), Санчо (Мадуэке, 71) — Джексон (Нкунку, 71)

"Астон Вилла": Мартинес (Ольсен, 46) — Кэш, Конса, Торрес, Динь — Камара (Баркли, 62), Тилеманс — Филоджен (Бэйли, 66), Роджерс (Дуран, 66), Микгинн — Уоткинс

Предупреждения: Мадуэке (85), Феликс (89) — Филоджен (54), Кэш (61)