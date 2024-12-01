Экс-звезда Серии А, принц датский и еще несколько вчерашних звезд - кому из игроков Манчестер Юнайтед Аморим укажет на дверь уже зимой

"Манчестер Юнайтед" начал очередную перезагрузку. Возможно, только приезд короля Карла III на "Олд Траффорд" распиарили бы громче, чем подписание контракта с Рубеном Аморимом. Но, ничего не поделаешь, это одна из важных составляющих жизни топ-клуба. Кроме пиара, пресс конференций и ожиданий светлого будущего существенным аспектом жизнедеятельности элиты АПЛ являются трансферы. "Манчестер Юнайтед" тратил огромные суммы на футболистов, которые по мнению Эрика тен Хага, должны были бы приносить результат команде. Но большинство купленных звезд (например, Джошуа Зиркзе) провалились на "Олд Траффорд". Теперь этот топ-беспорядок придется разгребать новому главному тренеру манкунианцев - Рубену Амориму. В противном случае, португалец наступит на грабли Эрика тен Хага, позволяя балласту тормозить всю команду.

Нет сомнений, что в ближайшее время Аморим проверит на поле каждого доступного игрока и, скорее всего, вынесет вердикт - кто из звездных и дорогих "манкунианцев" займет первые места в списке на выход. А некоторые готовы по собственному желанию уже в январе сменить клубную прописку.

Виктор Линделеф

В 2017 году шведский центральный защитник пришел в "Манчестер Юнайтед" талантливым молодым футболистом. Жозе Моуринью пророчил футболисту звездное будущее в команде. И действительно, Виктор стал одним из ключевых фигур в защите манкунианцев. Однако с сезона 2021/2022 статистика выступлений игрока начала резко падать. В нынешнем сезоне Линделеф вышел всего четыре раза на поле - 58 игровых минут. В стартовом составе центральный защитник выходил лишь в матчах Лиги Европы и Кубка лиги. Каждый раз, когда футболист на поле, у соперников появляется большое количество моментов у ворот Онана. Линделеф уступает в скорости атакующим игрокам и много ошибается.

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Начиная с осени 2023 года, футболист плотно занял место не только в резерве, а и в лазарете. В сезоне 2023/2024 Линделеф четыре месяца восстанавливался после травм паха и подколенных сухожилий. В нынешнем сезоне Линделеф пропустил 41 день из-за травмы пальца ноги. Не успел защитник восстановиться, как в ноябре в матче сборной Швеции со Словакией в первом тайме покинул поле, получив очередное повреждение.

Ценность для команды Виктор потерял давно. Речь о продаже Линделефа шла уже летом 2024 года. Очередь за шведским защитником не стояла. Единственный, кто готов был приобрести футболиста - Моуринью ("Фенербахче"). Но Линделеф отказался от путешествия в Турцию. В январе у Виктора вряд ли будет широкий выбор предложений. Если "Манчестер Юнайтед" не пристроит игрока зимой, Линделеф покинет клуб летом 2025 года свободным агентом.

Кристиан Эриксен

Безусловно, Эриксен - герой нашего времени. Кристиан не только вернулся на футбольное поле в какую-нибудь любительскую команду, а поборолся за место в одном из топ-клубов АПЛ. В сезоне 2022/2023 техничный, пластичный, скоростной и постоянно улыбающийся Принц датский (такое прозвище получил Эриксен в молодежных командах Дании) творил чудеса своими шедеврами-передачами, финтами и креативными решениями. Однако, травма голеностопа положила начало спада футболиста. После восстановления Эриксен так и не смог вновь выйти на свой лучший уровень. Футболист потерял скорость, мобильность и место в основе манкунианцев. Сегодня датчанин-ветеран вряд ли нужен "новому" "Манчестер Юнайтед" и Рубену Амарим.

Каземиро

Один из самых лучших матчей Каземиро (за последний год) с "Лестером" и его два гола (первый можно отнести к шедеврам) не спасет положение. Бразилец откровенно проваливается, привозит голы, проигрывает соперникам в скорости, принимает неверные решения. Список ошибок Каземиро можно еще долго продолжать.

Повлияла на футбол Каземиро и ситуация в раздевалке. Летом 2024 года Рафаэль Варан и Каземиро огласили свое недоверие к работе Эрика тен Хага. Футболисты намекнули, что их не устраивает позиционный футбол тен Хага и они не против играть на "Олд Траффорд" так же свободно, как в "Реале". Варан ушел. Каземиро, затаив обиду, остался.

В сентябре болельщики предлагали бразильцу повесить бутсы на гвоздь, настолько он плохо выглядел. Рубен Аморим вряд ли согласится ждать призрачного момента возрождения прежнего Каземиро. Если клубы Саудовской Аравии готовы платить деньги за бразильца-ветерана, у "Манчестер Юнайтед" есть шанс получить немаленькую сумму. Главное, не упустить шанс, учитывая регресс футболиста.

Антони

Покупка бразильца у "Аякса" состоялась исключительно по просьбе Эрика тен Хага. Нидерландский тренер души не чаял в бразильском футболисте. Однако, в Англии все пошло не по плану. Антони сверкнул в первых трех матчах и погас. Тен Хаг защищал игрока как мог, оправдывая его слабый футбол сложной адаптацией к новой стране. В 2023 году тренер нашел еще одно оправдание - проблемы за пределами футбольного поля. На Антони подала в суд его бывшая девушка, обвинив футболиста в домашнем насилии. Футболист некоторое время не принимал участие в официальных матчах "Манчестер Юнайтед", был исключен из состава сборной Бразилии. Эрик тен Хаг продолжал верить в футболиста. Но всему когда-то приходит конец. Терпению тренера тоже. Тен Хаг признал свою ошибку, отправив Антони на скамейку запасных.

Один из самых худших трансферов "Манчестер Юнайтед" уже этой зимой может сменить свою рабочую прописку.

Гарри Магуайр

Гарри прошел путь от одного из самых дорогих защитников до изгоя манкунианцев. В 2023 году у Магуайра забрали капитанскую повязку и лишили места в стартовом составе. С тех пор не было ни одного трансферного окна, чтобы Магуайра не выставляли на продажу. В какой-то момент клуб практически договорился с "Вест Хэмом". Однако, Гарри отказался переходить в клуб более низкого класса. Футболист понимал, что такой поворот событий не вернет его в будущем в команду из топ-шестерки АПЛ.

В какой-то момент Гарри улыбнулась удача. Лисандро Мартинес получил травму и вылетел на два месяца. У Тенн Хага не осталось доступных защитников. Пришлось выпускать Магуайра. Игрок не подвел команду и тренера. Доказал, что еще может претендовать на место в составе манкунианцев. Но вскоре вновь отправился на скамейку запасных. Кроме того, что Гарри временами не впечатляет футболом, он слишком много времени проводит в лазарете. В сезоне 2024/2025 игрок провел пять матчей АПЛ и ни в одном из них не сыграл 90 минут.

Джошуа Зиркзе (под вопросом)

23-летний футболист приехал на "Олд Траффорд" звездой Серии А. Все надеялись, что нидерландец будет забивать и отдавать голевые в каждом матче. Зиркзе показал в "Болонье" умение играть креативно, разгонять контратаки, выводить форвардов на идеальные ударные позиции. Однако, ожидания не оправдались. Во-первых, Зиркзе отнесся к переезду в новый чемпионат безответственно. Летом Джошуа не прервал свой отпуск и не присоединился к команде во время турне по Америке. Такое решение футболиста разозлило Эрика тен Хага. Кроме того, футболист приехал на "Олд Траффорд" не в лучшей физической форме с лишним весом. О каком положительном результате могла идти речь на старте сезона 2024/2025. Во-вторых, Зиркзе не тот футболист, который будет забивать 20-25 голов. АПЛ, скорее всего, не его чемпионат. Поэтому, не зря Джошуа уже посматривает в сторону клубов Серии А. Аренда в январе будет хорошим решением для клуба и футболиста. Если только Рубен Аморим в кратчайшие сроки не придумает, как результативно использовать нидерландца в своей схеме футбола.

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