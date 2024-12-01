АПЛ. Тоттенхэм потерял победу против другого лондонского клуба

В рамках 13 тура АПЛ состоялось лондонское дерби: "Тоттенхэм" принимал "Фулхэм".

Перед матчем команды расположились всего в один зачетный пункт друг от друга. По итогам поединка такой разрыв и остался.

На гол Джонсона на 54-й минуте гости ответили взятием ворот джокера Кейрни на 67-й минуте. Шотландец забил пять минут спустя после выхода на замену.

Последнюю четверть часа (с учетом компенсированного времени) "Фулхэм" играл в меньшинстве из-за удаления того же Кейрни, но смог удержать ничейный результат. Кстати, сменить желтую на красную карточку помог VAR.

Сейчас "Тоттенхэм" идет седьмым в турнирной таблице, а "Фулхэм" занимает 10 место. У команд 20 и 19 очков соответственно.

Чемпионат Англии, 13 тур

"Тоттенхэм Хотспур Стедиум" (Лондон)

Главный арбитр: Даррен Бонд

"Тоттенхэм" – "Фулхэм" 1:1

Голы: Б. Джонсон 54 – Кейрни 67

"Тоттенгэм": Форстер – Порро, Дрегушин, Б. Дэвис, Удоги – Сарр (Грей 85 (Ланкшир 90+6)), Биссума, Мэддисон (Бергвалль 85) – Б. Джонсон, Сон, Вернер (Кулусевский 68)

"Фулхэм": Лено – Тете, Диоп, Бесси, Робинсон – Лукич (Кейрни 62), Берге – Ивоби (Сессеньон 86), Смит-Роу (Кастань 86), Нелсон (Вилсон 62) – Р. Хименес (Родригу Муниз 78)

Предупреждение: Лукич 57

Удаление: Кейрни 83 (прямая красная)