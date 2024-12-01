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АПЛ. Тоттенхэм потерял победу против другого лондонского клуба
"Шпоры" в третий раз подряд не выиграли перед родными болельщиками
Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 13 тура АПЛ состоялось лондонское дерби: "Тоттенхэм" принимал "Фулхэм".
Перед матчем команды расположились всего в один зачетный пункт друг от друга. По итогам поединка такой разрыв и остался.
На гол Джонсона на 54-й минуте гости ответили взятием ворот джокера Кейрни на 67-й минуте. Шотландец забил пять минут спустя после выхода на замену.
Последнюю четверть часа (с учетом компенсированного времени) "Фулхэм" играл в меньшинстве из-за удаления того же Кейрни, но смог удержать ничейный результат. Кстати, сменить желтую на красную карточку помог VAR.
Сейчас "Тоттенхэм" идет седьмым в турнирной таблице, а "Фулхэм" занимает 10 место. У команд 20 и 19 очков соответственно.
Чемпионат Англии, 13 тур
"Тоттенхэм Хотспур Стедиум" (Лондон)
Главный арбитр: Даррен Бонд
"Тоттенхэм" – "Фулхэм" 1:1
Голы: Б. Джонсон 54 – Кейрни 67
"Тоттенгэм": Форстер – Порро, Дрегушин, Б. Дэвис, Удоги – Сарр (Грей 85 (Ланкшир 90+6)), Биссума, Мэддисон (Бергвалль 85) – Б. Джонсон, Сон, Вернер (Кулусевский 68)
"Фулхэм": Лено – Тете, Диоп, Бесси, Робинсон – Лукич (Кейрни 62), Берге – Ивоби (Сессеньон 86), Смит-Роу (Кастань 86), Нелсон (Вилсон 62) – Р. Хименес (Родригу Муниз 78)
Предупреждение: Лукич 57
Удаление: Кейрни 83 (прямая красная)
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