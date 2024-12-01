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АПЛ. Манчестер Юнайтед разгромил Эвертон Миколенко со счетом 4:0

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Рубен Аморим воскресил Рашфорда?

АПЛ. Манчестер Юнайтед разгромил Эвертон Миколенко со счетом 4:0

Getty Images/Global Images Ukraine

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер-лига, 13 тур

"Олд Траффорд" (Манчестер)

Главный арбитр: Джон Брукс

"Манчестер Юнайтед" – "Эвертон" 4:0

Голы: Рашфорд 34, 46, Зиркзе 41, 64

"Манчестер Юнайтед": Онана – Мазрауи (Шоу 56), де Лигт (Магуайр 56), Л. Мартинес – Диалло, Каземиро (Гарначо 66), Мейну (Маунт 80), Далот – Фернандеш (Угарте 66), Рашфорд – Зиркзе

"Эвертон": Пикфорд – Янг (Паттерсон 73), Тарковски (О'Брайен 82), Брентвейт, Миколенко – Дукуре, Гуе (Мангала 67) – Линдстрем (Гаррисон 67), Макнил, Ндиае – Бету (Калверт-Льюин 67)

Предупреждения: Мейна 49, Л. Мартинес 51 – Миколенко 39, Гуе 57, Янг 68

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