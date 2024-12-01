АПЛ. Ливерпуль – Манчестер Сити 2:0. Уничтожено, стерто, не замечено

Пеп Гвардиола после прошлого провального матча против "Фейеноорда" заявил, что он любит делать себе больно. Впрочем футбол его команды приносит больше не только ему, но и всем болельщикам "Манчестер Сити", которые уже забыли, как это покидать поле в качестве победителя. Если команда проваливается в каждом матче, что-то нужно менять и наставник "горожан" сменил голкипера, выпустив в старте Штефана Ортегу, а не Эдерсона. Кроме этого, особых сюрпризов в составе мы не увидели. А у Арне Слота тем более.

Наверное, игроки "Сити" хотели бы отложить выезд на "Энфилд" на какой-то другой день, где-то через несколько месяцев, но пришлось играть сейчас. Удивил ли кого-то первый тайм? Учитывая последние матчи "горожан", вообще нет. Они приехали к вероятно лучшей команде мира на данный момент и были уничтожены. Уничтожены не в плане счета, а именно в плане игры.

Команда Арне Слота прекрасно начала матч и где-то первые 35 минут просто зажала "Сити" к собственным воротам. Вирджил ван Дейк собственноручно мог оформлять хет-трик после угловых, он постоянно выигрывал второй этаж, проблема была лишь в том, что прицел сбился. Ближайшее, что у него получилось - это попасть в стойку. Но не одними стандартами и ван Дейком. Мак Аллистер, Трент, Диас, Гакпо: все эти игроки били и били много. Где-то спасал Ортега, а где-то просто пролетало рядом с каркасом ворот. А что "Сити"? Ничего, свой первый слабый удар команда Гвардиолы нанесла лишь на 39 минуте и в первом тайме это все, на что они смогли.

Просто осознайте, насколько глубокий кризис у этой команды. Впрочем не будем забывать и о топовом перформансе "Ливерпуля", которому не хватило только хладнокровия при завершении. Да, описывая первый тайм забыли о голе, который забил Гакпо. Хоть один опасный момент все же завершился голом. Салах просто идеальную передачу вырезал с фланга на дальнюю штангу на Коди, которого потерял Уокер. В этом моменте насколько гениально сыграл Салах, настолько же нелепо сыграл Кайл.

Во втором тайме стало лучше. Не то, чтобы прямо переворот матча, нет. Но стало лучше в плане владения мячом, в плане созданных шансов, которых все еще было мало от "Сити". Однако это скорее мерсисайдцы дали такую возможность своему сопернику, чтобы просто начать играть на стремительных контратаках. И эти контратаки были куда острее всех позиционных наступлений "горожан".

Мохамед Салах мог и должен был забивать дважды. В обоих случаях египтянин пробивал мимо ворот, заразился он этой болячкой от своих партнеров. Особенно выделяется его чистый выход один на один с Ортегой, никто не мешал, куча времени, однако удар выше ворот.

Как же долго мерсисайдцы не смогли забить свой второй гол, когда надо было забивать 4-й или 5-й... Но в конце наконец получилось. Ортега сбил Луиса Диаса в штрафной площадке, пытаясь прервать выход один на один и Кавана назначил справедливый пенальти, который уверенно реализовал Мохамед Салах. Ну хоть с точки у него прицел не сбит. 2:0.

В конце игры трибуны "Энфилда" исполнили песню в честь Пепа, в которой говорится, что завтра утром его уволят. Пеп на это показал пальцами "шесть", количество титулов, которое он выиграл с "Манчестер Сити". Конечно, Гвардиола точно имеет полное право напоминать о таком преимуществе над своим соперником, вот только прямо сейчас его команда в невероятном игровом кризисе, поэтому даже такие жесты частично могут восприниматься неоднозначно (Жозе Моуриньо не даст соврать).

Как бы там ни было, а это очередной бесхарактерный и бессодержательный матч для Пепа и его команды. Что касается "Ливерпуля", то здесь никаких вопросов, кроме реализации, должны были забивать больше. Мерсисайдцы первые с отрывом в 9 очков от второго места, а от "Сити" они оторвались уже на 11 очков. Отыграть такое отставание очень трудно.

АПЛ, 13-й тур

Стадион: "Энфилд" (Ливерпуль)

Главный судья: Крис Кавана (Англия)

"Ливерпуль" — "Манчестер Сити" 2:0

Голы: Гакпо (12), Салах (78, с пенальти)

"Ливерпуль": Келлехер — Александер-Арнолд (Куанса, 73), Гомез, ван Дейк, Робертсон — Гравенберх, Мак Аллистер — Салах (Джонс, 84), Собослай, Диас (Эллиотт, 90+1) — Гакпо (Нуньес, 72)

"Манчестер Сити": Ортега — Уокер, Диаш, Аканджи, Аке — Льюис (Грилиш, 80), Гюндоган (Савиньо, 58) — Силва, Фоден (Де Брюйне, 80), Нуньеш (Доку, 57) — Холанд

Предупреждения: Гравенберх (36) — Нуньеш (24), Фоден (32), Аканджи (45+1)