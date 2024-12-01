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"Это было далеко не идеальное выступление". Аморим оценил свою первую победу во главе МЮ в рамках АПЛ

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"Это было далеко не идеальное выступление". Аморим оценил свою первую победу во главе МЮ в рамках АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим прокомментировал матч 13-го тура АПЛ против "Эвертоном", в котором его команда разгромила оппонента со счетом 4:0.

"Это было далеко не идеальное выступление. Мы должны совершенствоваться, вы могли почувствовать это в игре. После 15 минут "Эвертон" контролировал игру, нам было тяжело, мы проигрывали второй мяч. Я чувствовал, что игроки могут решить некоторые проблемы, которые мы имеем как команда, благодаря качеству, которое у них есть. Но это было далеко не идеальное выступление, но действительно хороший результат и тяжелый матч.

Первый гол? Нужно поздравить игроков и остальной персонал. Самое важное во время стандартов - это работа тренерского штаба, который прекрасно поработал. Вы можете увидеть, какими высокими являются игроки соперника, и какого низкого роста наша команда. Поэтому мы пытались найти пространство, где мы сможем создать опасность.

Мы должны быть откровенными с нашими болельщиками, это всегда помогает. Вместо того, чтобы пытаться убедить фанатов этим выступлением, нам нужно еще многое сделать, а это займет время. Иногда мы играем не очень хорошо, но защищаемся все вместе. Наши болельщики просто требуют упорного труда от нас, и со временем они будут требовать лучшего футбола", - сказал Аморим.

По состоянию на сейчас "Манчестер Юнайтед" занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в активе 19 очков.

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Манчестер Юнайтед Рубен Аморим
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Источник:
www.bbc.com
Опубликовал: Виктор Иванчук
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