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Фаны Ливерпуля спели Гвардиоле об увольнении. Пеп отреагировал

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Фаны Ливерпуля спели Гвардиоле об увольнении. Пеп отреагировал

Getty Images / Global Images Ukraine

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В 13-м туре мерсисайдцы победили "Манчестер Сити" на "Энфилде" (2:0). Подопечные Слота увеличили отрыв от "горожан" до 11 очков. "Небесно-голубые" потерпели 4-е поражение в АПЛ подряд, а безвыигрышная серия действующего чемпиона составляет уже 7 поединков.

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Болельщики "скаузеров" на последних минутах спели для Пепа "You'll be sacked in the morning" (Тебя уволят завтра утром).

Фаны Ливерпуля спели Гвардиоле об увольнении. Пеп отреагировал - изображение 1

Гвардиола ответил фанам соперника цифрой 6, напоминая, сколько титулов АПЛ он выиграл во главе "Манчестер Сити". "Ливерпуль" аналогичное количество чемпионств Англии завоевал в период с 1983 года, а в эпоху Премьер-лиги праздновал триумф только в сезоне 2019/20.

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Ливерпуль Манчестер Сити Пеп Гвардиола
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Источник:
Daily Mail
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
01.12.2024 в 20:47
Да все пофиг, что было год назад
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Комментарии 1
oda1979 (Запорожье)
01.12.2024 в 20:47
Да все пофиг, что было год назад
Ответить
0
0

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