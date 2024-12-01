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Фаны Ливерпуля спели Гвардиоле об увольнении. Пеп отреагировал
Испанский тренер нашел, как ответить
Getty Images / Global Images Ukraine
В 13-м туре мерсисайдцы победили "Манчестер Сити" на "Энфилде" (2:0). Подопечные Слота увеличили отрыв от "горожан" до 11 очков. "Небесно-голубые" потерпели 4-е поражение в АПЛ подряд, а безвыигрышная серия действующего чемпиона составляет уже 7 поединков.
Болельщики "скаузеров" на последних минутах спели для Пепа "You'll be sacked in the morning" (Тебя уволят завтра утром).
Гвардиола ответил фанам соперника цифрой 6, напоминая, сколько титулов АПЛ он выиграл во главе "Манчестер Сити". "Ливерпуль" аналогичное количество чемпионств Англии завоевал в период с 1983 года, а в эпоху Премьер-лиги праздновал триумф только в сезоне 2019/20.
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