Последняя игра против Сити? Салах снова заговорил о своем контракте с Ливерпулем

Сегодня, 1 декабря, состоялся матч АПЛ между "Ливерпулем" и "Манчестер Сити". В этом матче победила команда Арне Слота со счётом 2:0. После матча одного из лидеров "красных" Мохаммеда" Салаха снова спросили о ситуации с контрактом и он ответил неоднозначно: "Честно говоря… это в моей голове. На данный момент это последняя игра за "Ман Сити", которую я буду играть за "Ливерпуль", поэтому я просто собирался получить от нее удовольствие".

