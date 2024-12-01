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Последняя игра против Сити? Салах снова заговорил о своем контракте с Ливерпулем

Англия

Египтянин не сообщил ничего нового

Последняя игра против Сити? Салах снова заговорил о своем контракте с Ливерпулем

Getty Images/Global Images Ukraine

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Сегодня, 1 декабря, состоялся матч АПЛ между "Ливерпулем" и "Манчестер Сити". В этом матче победила команда Арне Слота со счётом 2:0. После матча одного из лидеров "красных" Мохаммеда" Салаха снова спросили о ситуации с контрактом и он ответил неоднозначно: "Честно говоря… это в моей голове. На данный момент это последняя игра за "Ман Сити", которую я буду играть за "Ливерпуль", поэтому я просто собирался получить от нее удовольствие".

"Я буду наслаждаться каждой секундой здесь. Надеюсь, мы просто выигрываем лигу и увидим, что будет", – сказал египтянин в интервью Sky, информирует Фабрицио Романо.

Напомним, что контракт Салаха с "Ливерпулем" истекает в конце сезона. Пока что клуб и игрок не могут договориться о пролонгации.

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Источник:
Фабріціо Романо
Опубликовал: Михаил Качайло
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