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Последняя игра против Сити? Салах снова заговорил о своем контракте с Ливерпулем
Египтянин не сообщил ничего нового
Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 1 декабря, состоялся матч АПЛ между "Ливерпулем" и "Манчестер Сити". В этом матче победила команда Арне Слота со счётом 2:0. После матча одного из лидеров "красных" Мохаммеда" Салаха снова спросили о ситуации с контрактом и он ответил неоднозначно: "Честно говоря… это в моей голове. На данный момент это последняя игра за "Ман Сити", которую я буду играть за "Ливерпуль", поэтому я просто собирался получить от нее удовольствие".
"Я буду наслаждаться каждой секундой здесь. Надеюсь, мы просто выигрываем лигу и увидим, что будет", – сказал египтянин в интервью Sky, информирует Фабрицио Романо.
???????????? Mo Salah on Anfield atmosphere: “It's very special… I don't take it for granted”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 1, 2024
“I'm enjoying every minute here. It feels like home. It's always special feeling always scoring at Anfield and winning games”. pic.twitter.com/qzV7gfYcmP
Напомним, что контракт Салаха с "Ливерпулем" истекает в конце сезона. Пока что клуб и игрок не могут договориться о пролонгации.
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