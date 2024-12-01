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Предсезонка, травмы, скорость. Гвардиола прокомментировал очередное поражение в АПЛ

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Что с Сити?

Предсезонка, травмы, скорость. Гвардиола прокомментировал очередное поражение в АПЛ

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

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Менеджер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола оценил действия своих подопечных в проигранном матче с "Ливерпулем" (0:2) в рамках 13-го тура АПЛ.

"У нас не было предсезонной подготовки, а потом травмы, но мы это знаем и должны с этим жить. Мы боролись, но не создали много моментов.

У нас сейчас не хватает скорости в середине поля, они сильнее в единоборствах, и мы должны выживать с мячом. По сравнению с ними мы не очень хороши в переходах на 30-40 метров. Мы должны были адаптироваться, и мы это сделали. Я не забываю, какие у меня игроки.

Я сижу здесь как менеджер и защищаю то, что мы сделали в прошлом благодаря им, и больше, чем когда-либо. Я хочу быть с ними и обнять их. Мы должны изменить результаты, и в нужное время мы примем соответствующее решение.

Первые 15-20 минут их было не остановить. Они начали так сильно, мы пытались играть с большим контролем и пасами, но это было трудно выдержать.

Они заслуживали первый гол, но мы так хорошо начали первый тайм и хорошо играли во втором тайме без особых угроз. Я знаю, насколько силен "Ливерпуль" в обеих линиях.

Я поздравляю их, мы перезагрузимся и начнем с нуля, и в это трудно поверить. Я очень полагаюсь на этих игроков, я знаю, что они делают на этой позиции. Посмотрим, что произойдет до конца сезона", - сказал Гвардиола.

"Манчестер Сити" опустился на 5-е место в турнирной таблице АПЛ. Теперь команда отстает от первого "Ливерпуля" на 11 очков.

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Источник:
www.skysports.com
Опубликовал: Виктор Иванчук
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