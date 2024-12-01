Слот оценил игру Ливерпуля в победном матче с Манчестер Сити

Менеджер "Ливерпуля" Арне Слот прокомментировал победные для его команды 2:0 в матче 13-го тура против "Манчестер Сити".

"В конце концов, результат является самым важным, но игра была великолепной. Если вы хотите выиграть у такой команды, как "Сити", вы должны быть хорошими в каждой части футбола. Высокая защита, низкая защита, построение, высокая, низкая, все. Потому что они ставят перед тобой так много вызовов.

Я думаю, что мы не были идеальными, но мы подошли достаточно близко к тому, чтобы справиться со всем этим.

В каждой игре вы хотите начать как можно лучше, но мы начали так, как хотели. Это всегда помогает, потому что если ты начинаешь плохо, болельщики настроены против тебя. Если ты начинаешь так, это дает энергию игрокам. Они видят, что план игры подходит для них, поэтому они создают такие моменты. А еще с толпой за спиной, которая также дает дополнительную энергию.

Упустил ли "Ливерпуль" моменты? Это правда. Хотя я смотрел эту игру каждый раз, когда не работал здесь, поэтому, возможно, эта игра заслуживала того, как она прошла, потому что она была особенной до самого конца. Но если смотреть на нее только с точки зрения "Ливерпуля", то не было бы странно, если бы мы вели в два мяча до перерыва или в любой другой момент игры.

"Сити" доминировал во владении мячом, но все же моменты были за нами.

Когда вы играете с "Сити", у вас есть 90 минут беспокойства, потому что они могут доставить вам неприятности или проблемы в каждую секунду игры. Даже если ты ведешь 2:0, ты думаешь об этом. Я видел игру с моим бывшим клубом, когда они делали что-то особенное. Но нет, ты никогда не чувствуешь себя комфортно, когда играешь с "Сити" из-за качества их игроков и их менеджера", - сказал Слот.