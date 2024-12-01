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"Все стадионы хотят меня уволить": Гвардиола - о песне фанатов Ливерпуля
Задевают самолюбие Пепа
В 13-м туре АПЛ "Манчестер Сити" уступил "Ливерпулю" (0:2). Болельщики хозяев на последних минутах пропели для Пепа "You'll be sacked in the morning" (Тебя уволят завтра утром).
Гвардиола ответил фанам, показав на пальцах цифру 6, напоминая, сколько количество его титулов АПЛ. После игры специалист прокомментировал этот эпизод.
"Все стадионы хотят меня уволить, это началось с Брайтона! Возможно, они правы, учитывая наши результаты. Я не ожидал такого на Энфилде. Они сделали это не при счете 1:0, а при счете 2:0. Возможно, им стоило спеть ее раньше. Я не ожидал этого от людей из Ливерпуля, но это нормально, это часть игры, и я полностью понимаю. У нас были невероятные битвы вместе. Я уважаю их", - сказал Пеп.
"Манчестер Сити" опустился на 5-е место в турнирной таблице АПЛ. Теперь команда отстает от первого "Ливерпуля" на 11 очков.
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