Пропустили самое интересное. Болельщики Вест Хэма покидали стадион на 34-й минуте. Видео

Болельщики английского "Вест Хэма" покидали стадион на 34-й минуте

В сеть попало видео как болельщики лондонского "Вест Хэма" покидали стадион в первом тайме, когда "Вест Хэм" проигрывал "Арсеналу" 0:3.

Видео ухода болельщиков:

Фанати "Вест Хему" покидали стадіон на 34-й хвилині. Команда програвала 0:4. Але після... Пропустили найцікавіше pic.twitter.com/RJHuuk4c7b — Vladyslav Pryimenko (@Vlad_Pryimenko) December 1, 2024

После гостевая команда забила четвёртый гол. Но спустя 4 минуты "Вест Хэм" забил 2 гола и возродил интригу.

Сака, забив с пенальти, поставил точку в матче сделав счёт 2:5. И это только в первом тайме.

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Во втором тайме счёт не изменился.

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