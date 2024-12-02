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Пропустили самое интересное. Болельщики Вест Хэма покидали стадион на 34-й минуте. Видео

Англия

Интересно, они пожалели о своём решении уйти пораньше

Пропустили самое интересное. Болельщики Вест Хэма покидали стадион на 34-й минуте. Видео

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Болельщики английского "Вест Хэма" покидали стадион на 34-й минуте

В сеть попало видео как болельщики лондонского "Вест Хэма" покидали стадион в первом тайме, когда "Вест Хэм" проигрывал "Арсеналу" 0:3.

Видео ухода болельщиков:

После гостевая команда забила четвёртый гол. Но спустя 4 минуты "Вест Хэм" забил 2 гола и возродил интригу.

Сака, забив с пенальти, поставил точку в матче сделав счёт 2:5. И это только в первом тайме.

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Во втором тайме счёт не изменился.

Видеообзор матча смотрите на нашем сайте.

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Источник:
The Sun
Опубликовал: Владислав Прийменко
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