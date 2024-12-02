Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Пропустили самое интересное. Болельщики Вест Хэма покидали стадион на 34-й минуте. Видео
Интересно, они пожалели о своём решении уйти пораньше
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Болельщики английского "Вест Хэма" покидали стадион на 34-й минуте
В сеть попало видео как болельщики лондонского "Вест Хэма" покидали стадион в первом тайме, когда "Вест Хэм" проигрывал "Арсеналу" 0:3.
Видео ухода болельщиков:
Фанати "Вест Хему" покидали стадіон на 34-й хвилині. Команда програвала 0:4. Але після... Пропустили найцікавіше pic.twitter.com/RJHuuk4c7b— Vladyslav Pryimenko (@Vlad_Pryimenko) December 1, 2024
После гостевая команда забила четвёртый гол. Но спустя 4 минуты "Вест Хэм" забил 2 гола и возродил интригу.
Сака, забив с пенальти, поставил точку в матче сделав счёт 2:5. И это только в первом тайме.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Во втором тайме счёт не изменился.
Видеообзор матча смотрите на нашем сайте.
Популярное сейчас
- Динамо и Шахтер буксуют. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- УПЛ. Шахтер - Рух 1:1. Поплатились за сонливость в компенсированное время
- Матч Фиорентина - Интер прерван. Причина - трагическая
- АПЛ. Челси – Астон Вилла 3:0. Слишком обыденная победа парней Марески
- Красавица дня. Девушка игрока Динамо, из-за которой команда может рассыпаться
- Черноморец заработал две красные в матче против Александрии до 29 минуты. Бабич забирал свою команду с поля