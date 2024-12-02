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Авиакомпания организовала специальный рейс для болельщиков Ливерпуля. Фото

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Авиакомпания организовала специальный рейс для болельщиков Ливерпуля. Фото

Фото - Liverpool John Lennon Airport

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Авиакомпания организовала специальный рейс для болельщиков английского "Ливерпуля".

По информации ливерпульского аэропорта имени Джона Леннона, компания "EasyJet" выполнила рейс для болельщиков "Ливерпуля" из столицы Норвегии Осло, доставляя их на игру с "Манчестер Сити".

"Ливерпуль" на "Энфилде" обыграл "Манчестер Сити" со счётом 2:0 и возглавляет турнирную таблицу с 34-мя очками. "Манчестер Сити" расположились на втором месте с 25-ю очками.

Видеообзор матча смотрите на сайте.

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Ливерпуль Манчестер Сити
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Источник:
Liverpool John Lennon Airpor
Опубликовал: Владислав Прийменко
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