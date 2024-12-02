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Авиакомпания организовала специальный рейс для болельщиков Ливерпуля. Фото
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Фото - Liverpool John Lennon Airport
Авиакомпания организовала специальный рейс для болельщиков английского "Ливерпуля".
По информации ливерпульского аэропорта имени Джона Леннона, компания "EasyJet" выполнила рейс для болельщиков "Ливерпуля" из столицы Норвегии Осло, доставляя их на игру с "Манчестер Сити".
Today, Jet2 commence their Christmas markets programme with flights from Liverpool to Krakow and Prague, whilst easyJet operate the first of their special winter city break and LFC fan flights from Oslo, bringing in supporters for the game against Manchester City. pic.twitter.com/PYssu6vjz2— Liverpool John Lennon Airport (@LPL_Airport) November 29, 2024
"Ливерпуль" на "Энфилде" обыграл "Манчестер Сити" со счётом 2:0 и возглавляет турнирную таблицу с 34-мя очками. "Манчестер Сити" расположились на втором месте с 25-ю очками.
Видеообзор матча смотрите на сайте.
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