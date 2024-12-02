Тренер английского гранда сочувствует Гвардиоле

Тренер английского гранда сочувствует тренеру "Манчестер Сити" Пепу Гвардиоле.

Микель Артета, возглавляющий лондонский "Арсенал", сказал, что сочувствует испанскому специалисту после неудачной серии матчей клуба.

"Это что-то очень личное, но я испытываю большое сочувствие ко всем своим коллегам, потому что я знаю эту работу, я знаю, насколько безжалостна эта индустрия.

Знаю, что нас судят только по одному критерию — результатам, независимо от того, что вы сделали то же самое, но результат оказался другим. Нам приходится с этим мириться.

Я знаю, как это тяжело, потому что лично я много раз проходил через это, и каждое поражение, очевидно, очень болезненно. Вот и всё. Тогда просто взгляни на это с другой стороны, как мы всегда делаем, и двигайся дальше, потому что всегда есть другая игра" , — сказал Артета.