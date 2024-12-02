  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Тренер английского гранда сочувствует Гвардиоле
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тренер английского гранда сочувствует Гвардиоле

Англия

Поддержал испанского специалиста

Тренер английского гранда сочувствует Гвардиоле

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Тренер английского гранда сочувствует тренеру "Манчестер Сити" Пепу Гвардиоле.

Микель Артета, возглавляющий лондонский "Арсенал", сказал, что сочувствует испанскому специалисту после неудачной серии матчей клуба.

"Это что-то очень личное, но я испытываю большое сочувствие ко всем своим коллегам, потому что я знаю эту работу, я знаю, насколько безжалостна эта индустрия.

Знаю, что нас судят только по одному критерию — результатам, независимо от того, что вы сделали то же самое, но результат оказался другим. Нам приходится с этим мириться.

Я знаю, как это тяжело, потому что лично я много раз проходил через это, и каждое поражение, очевидно, очень болезненно. Вот и всё. Тогда просто взгляни на это с другой стороны, как мы всегда делаем, и двигайся дальше, потому что всегда есть другая игра" , — сказал Артета.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

"Манчестер Сити" не может выиграть в семи матчах подряд во всех турнирах. Последний раз команда Пепа Гвардиолы побеждала "Саутгемптон" 26 октября со счётом 1:0.

По теме
yellow-arrow
Ливерпуль в матче с Манчестер Сити вывел мальчик с редким заболеванием
yellow-arrow
Авиакомпания организовала специальный рейс для болельщиков Ливерпуля. Фото
yellow-arrow
Пропустили самое интересное. Болельщики Вест Хэма покидали стадион на 34-й минуте. Видео
Микель Артета Пеп Гвардиола
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
The Guardian
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости