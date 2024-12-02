Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тренер английского гранда сочувствует Гвардиоле
Поддержал испанского специалиста
Getty Images / Global Images Ukraine
Тренер английского гранда сочувствует тренеру "Манчестер Сити" Пепу Гвардиоле.
Микель Артета, возглавляющий лондонский "Арсенал", сказал, что сочувствует испанскому специалисту после неудачной серии матчей клуба.
"Это что-то очень личное, но я испытываю большое сочувствие ко всем своим коллегам, потому что я знаю эту работу, я знаю, насколько безжалостна эта индустрия.
Знаю, что нас судят только по одному критерию — результатам, независимо от того, что вы сделали то же самое, но результат оказался другим. Нам приходится с этим мириться.
Я знаю, как это тяжело, потому что лично я много раз проходил через это, и каждое поражение, очевидно, очень болезненно. Вот и всё. Тогда просто взгляни на это с другой стороны, как мы всегда делаем, и двигайся дальше, потому что всегда есть другая игра" , — сказал Артета.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
"Манчестер Сити" не может выиграть в семи матчах подряд во всех турнирах. Последний раз команда Пепа Гвардиолы побеждала "Саутгемптон" 26 октября со счётом 1:0.
Популярное сейчас
- УПЛ. Шахтер - Рух 1:1. Поплатились за сонливость в компенсированное время
- Михавко снова в центре внимания. Динамо пропустило от Колоса. Видео
- Колос – Динамо: смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- АПЛ. Челси – Астон Вилла 3:0. Слишком обыденная победа парней Марески
- Красавица дня. Девушка игрока Динамо, из-за которой команда может рассыпаться
- УПЛ. Колос - Динамо 1:1. Туман, рикошет от Михавко, потеря очков