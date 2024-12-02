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Ливерпуль в матче с Манчестер Сити вывел мальчик с редким заболеванием
Он фанат клуба
Getty Images / Global Images Ukraine
Английский "Ливерпуль" в матче с "Манчестер Сити" вывел мальчик с редким заболеванием.
"Исаак родился с редким генетическим заболеванием — синдромом Вольфа-Хиршхорна, то есть он развивается медленнее, чем другие дети его возраста", - сообщил "Ливерпуль".
В пятницу в школу, где учится Исаак, пришли защитник "Ливерпуля" Вирджил Ван Дейк и нападающий Коди Гакпо. Посещение было запланировано английским клубом в рамках по празднованию Международного дня инвалидов.
"Неожиданный визит был запланирован "Ливерпулем" в рамках постоянной работы клуба по празднованию Международного дня инвалидов в декабре", - сообщил клуб.
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После мальчика провели по тренировочному центру AXA и сообщили, что он выведет команду в воскресенье на поле.
Находясь рядом с Ван Дейком, Исаак вывел "Ливерпуль" на "Энфилд".
"Ливерпуль" обыграл "Манчестер Сити" на "Энфилде" со счётом 2:0 и продолжает лидировать в турнирной таблице.
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