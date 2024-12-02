Отец экс-полузащитника "Ливерпуля" призвал сына покинуть нынешний клуб, но после удалил комментарий.

После матча с "Эвертоном" (0:0), отец Фабио Карвальо, написал комментарий под постом результата матча.

"Сынок, тебе нужно покинуть этот клуб", - написал отец.

Пост впоследствии отец удалил.

В этом сезоне Фабио Карвальо сыграл в 15-ти играх за "Брентфорд" во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 3 голевых передачи.