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Три клуба Премьер-лиги хотят подписать обидчика Барселоны

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Футболист может вернуться в Англию

Три клуба Премьер-лиги хотят подписать обидчика Барселоны

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Молодой нападающий Фабио Силва, который принадлежит "Вулверхэмптону" и сейчас находится в аренде в "Лас-Пальмасе", привлекает внимание команд Премьер-лиги благодаря своим выдающимся выступлениям в этом сезоне. "Борнмут", "Саутгемптон" и "Брентфорд" включились в гонку за подписание португальского нападающего, который впечатляет в этом сезоне.

В свои 22 года португалец зарекомендовал себя как один из ключевых игроков "канареек", выделяясь своей мобильностью, голевым чутьем и умением создавать опасность в штрафной площади соперника. Его игра не только помогла "Лас-Пальмасу" конкурировать на самом высоком уровне, но и переосмыслила его перспективы как одного из самых интересных перспективных игроков европейского футбола. Нападающий в минувшие выходные также добыл для своей команды важные три очка, забив победный мяч в выездном поединке против "Барселоны".

"Борнмут" видит в Фабио Силве возможность усилить свою атаку, а "Саутгемптон", который сейчас находится в процессе перестройки, ищет нападающего, который сможет возглавить их атаку в долгосрочной перспективе. С другой стороны, "Брентфорд", известный своей приверженностью к молодым талантам, оценивает португальца как возможную замену своему нападающему. Несмотря на растущий интерес со стороны этих клубов, решающее слово относительно будущего Силвы все еще остается за "волками". Его контракт с английским клубом связывает его до 2026 года, что дает им сильную переговорную позицию. Однако отличный уровень, показанный в "Лас-Пальмасе", может поднять рыночную цену на португальца, что усложнит конкуренцию между заинтересованными клубами.

Добавим, что в этом сезоне Фабио Силва сыграл 11 матчей, где отметился 5 голами и результативной передачей.

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Источник:
Fichajes
Опубликовал: Александр Гресь
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