Энцо Мареска назвал трех главных претендентов на титул чемпиона Премьер-лиги в этом сезоне

Вчера "Челси" на своем поле уверенно переиграл "Астон Виллу" со счетом 3:0. Благодаря этой победе лондонцы поднялись на третье место в турнирной таблице и сравнялись по очкам с "Арсеналом". Главный тренер "синих" Энцо Мареска похвалил игру своих подопечных, однако отметил, что они еще не готовы бороться за чемпионский титул в этом сезоне.

"Я думаю, что мы соревновались достаточно хорошо. Мы делаем это с самого начала, иногда лучше, иногда хуже, но, как я уже неоднократно говорил, я думаю, что мы движемся в правильном направлении. С мячом мы играли так, как готовились к игре, потому что "Астон Вилла" - очень сложная команда. Они хорошо защищаются, очень трудно найти свободное пространство. Они не прессингуют, а просто выжидают, поэтому надо быть терпеливыми, если вы будете давить, то потеряете мяч и пропустите. Без мяча мы были очень агрессивны, мы прессинговали.

Я думаю, что мы не готовы соревноваться [за трофей] с "Ливерпулем", "Арсеналом" и "Манчестер Сити" по многим причинам. Из-за того, что мы выиграли сегодня, я не собираюсь менять свое мнение, мы не готовы к этому. Но хорошо то, что мы совершенствуемся и, надеюсь, очень скоро сможем быть там. Безусловно, нам нужно улучшить многие вещи. Мы можем лучше атаковать, мы можем лучше защищаться, но, как по мне, нам нужно жить моментами, чтобы становиться лучше. Игроки "Арсенала", "Ливерпуля" и "Сити" - все они пережили финалы и боролись за титулы. Мы скоро будем там, но это одна из причин, почему мы все еще далеки и не готовы конкурировать с ними сейчас", - заявил Энцо Мареска.

Добавим, что следующий матч "Челси" сыграет 4 декабря на выезде против "Саутгемптона".