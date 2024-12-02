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Ньюкасл готов продать ветерана команды в зимнее трансферное окно

Англия

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Ньюкасл готов продать ветерана команды в зимнее трансферное окно

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Начиная с декабря прошлого года появлялось немало слухов об уходе Кирана Триппьера из "Ньюкасла". Тогда англичанин переживал серьезный спад формы, однако он так и остался в составе "сорок". В этом сезоне 34-летний защитник уже окончательно потерял место в стартовом составе, а Эдди Хау отдал предпочтение Льюису Холлу и Тино Ливраменто как основным вариантам на правом фланге обороны.

По информации Football Insider, "Ньюкасл" готов продать Кирана Триппьера в январское трансферное окно. Эдди Хау публично отрицал, что клуб хочет избавиться от защитника, но агенты игрока были предупреждены о его доступности в январе, и он будет продан за правильное предложение. Ранее интерес к защитнику проявляли "Фенербахче" Жозе Моуринью и итальянские клубы "Милан" и "Аталанта".

Добавим, что в этом сезоне Киран Триппьер провел 8 матчей (394 минуты), однако никакими результативными действиями не отличался.

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Ньюкасл Киран Триппьер
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Источник:
Football Insider
Опубликовал: Александр Гресь
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