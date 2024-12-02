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Такие нестабильные шпоры. Тоттенхэм - Фулхэм 1:1. Видео голов и обзор матча

Англия

И это после 4:0 с "Сити"

Такие нестабильные шпоры. Тоттенхэм - Фулхэм 1:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Тоттенхэм" упустил победу в домашнем матче с "Фулхэмом" в английской Премьер-лиге.

На гол Бреннана Джонсона гости ответили результативным ударом Тома Кейрни.

На 83-й минуте "дачники" остались в меньшинстве, но "шпоры" этим не воспользовались.

По итогам 13-и туров АПЛ "Тоттенхэм" идет седьмым в турнирной таблице, а "Фулхэм" занимает 10 место.

Чемпионат Англии, 13 тур

"Тоттенхэм Хотспур Стедиум" (Лондон)

"Тоттенхэм" – "Фулхэм" 1:1

Голы: Б. Джонсон 54 – Кейрни 67

Удаление: Кейрни 83 (прямая красная)

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