В поисках замены Викарио?! Тоттенхэм присматривается к голкиперам из Чемпионшипа

Анге Постекоглу потерял Гульельмо Викарио на несколько месяцев и вынужден выпускать в основе 36-летнего Фрейзера Форстера. Хотя тренер "шпор" заверил, что никаких трансферов на этой позиции в январе не планируются, однако английские СМИ придерживаются другого мнения.

По информации The Sun, "Тоттенхэм" присматривается к голкиперам Энтони Паттерсону из "Сандерленда" и Джеймсу Траффорду из "Бернли". Похоже, что "шпоры" будут пытаться подписать нового вратаря, который заменит итальянца, когда трансферный рынок снова откроется в начале года. Ожидается, что они будут наблюдать за Паттерсоном до конца года, рассматривая его на эту роль, на фоне предположений, что "Сандерленд" может продать его за правильную цену. Хотя голкипер "черных котов" никогда не играл в Премьер-лиге, он всегда выглядел солидно в своем клубе. Что касается Джеймса Траффорда, то этот игрок "Бернли" хорошо себя проявил в прошлом сезоне в АПЛ, однако этот трансфер "шпорам" может обойтись недешево.

По данным transfermarkt, стоимость Энтони Паттерсона составляет 12 млн евро, зато Джеймс Траффорд оценивается в 18 млн евро.