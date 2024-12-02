Энцо Мареска очертил примерное количество матчей, которые из-за травмы пропустит Уэсли Фофана

В воскресенье днем на "Стэмфорд Бридж" "синие" были в отличной форме, уверенно переиграв "Астон Виллу" (3:0). Однако, не обошлось без потерь для "Челси". Уэсли Фофана провел еще одну хорошую игру на позиции центрального защитника, но за полчаса до конца матча получил повреждение и был заменен на Бенуа Бадьяшиля. Тренер Энцо Мареска считает, что это серьезный удар для команды, особенно когда лондонцы будут иметь напряженный декабрьский график.

"К сожалению, это плохие новости. Это проблема с подколенным сухожилием, и такие вещи обычно требуют по меньшей мере три, четыре или пять недель, но в данный момент это означает, что мы теряем его на 10 или 12 игр. Учитывая то, как он играл, это большая потеря для нас, но у нас есть еще игроки, и мы попытаемся найти решение. Это большая потеря, потому что он показывал фантастическую игру, но это нормально, когда ты играешь такое количество игр, к сожалению. К счастью, это его первая травма в этом сезоне, и мы найдем решение", - заявил Мареска.

Отметим, что в этом сезоне Уэсли Фофана провел 12 матчей, однако никакими результативными действиями не отличался.