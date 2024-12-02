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Анге Постекоглу надеется на возвращение из лазарета трех игроков в ближайшем матче против Борнмута

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У шпор хватает сейчас кадровых проблем

Анге Постекоглу надеется на возвращение из лазарета трех игроков в ближайшем матче против Борнмута

Getty Images / Global Images Ukraine

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Вчера "Тоттенхэм" сыграл вничью с "Фулхэмом" (1:1). В этом поединке бросилось в глаза отсутствие Доминика Соланке на поле, однако тренер "шпор" надеется, что нападающий сможет быть готов к встрече со своей бывшей командой "Борнмутом".

"Я надеюсь, что да. Он (Доминик Соланке) тренировался вчера, но пришел сегодня и выглядел совсем плохо, поэтому мы отправили его домой. Очевидно, что это болезнь, а не травма, поэтому нам нужно посмотреть, как он успокоится в ближайшие пару дней, но надеюсь, что ничего серьезного Я не видел Арчи (Грея), но он получил небольшое повреждение, подождем и увидим. Он получил удар, немного онемела нога, так что, надеюсь, ничего серьезного. Он (Кристиан Ромеро) все еще не тренировался с командой, он приближается к этому, но он все еще не тренировался с командой, так что он и Микки все еще работают со спортивным научным персоналом. Так что, надеюсь, не слишком далеко", - заявил Постекоглу.

Отметим, что матч между "Тоттенхэмом" и "Борнмутом" состоится 5 декабря в 22:15.

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Источник:
Тоттенгем
Опубликовал: Александр Гресь
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