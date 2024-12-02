Эмери о поражении на Стэмфорд Бридж: Челси прогрессирует и становится сильнее по сравнению с прошлым годом

Вчера "Астон Вилла" проиграла "Челси" со счетом 0:3. Команда Унаи Эмери осталась без побед в пяти матчах подряд в Премьер-лиге впервые с августа 2022 года под руководством Стивена Джеррарда; сейчас "львы" имеют самую длинную серию без побед в высшем дивизионе (5 матчей - на уровне с "Эвертоном" и "Лестером"). Главный тренер бирмингемцев после поединка отметил, что его игрокам необходимо вернуть ту стабильность и высокое мастерство игры, которую они демонстрировали ранее.

"Спасибо нашим болельщикам за то, что они здесь, с нами, и стараются передать нам свою энергию. Мы разочарованы результатом. "Челси" прогрессирует и становится сильнее по сравнению с прошлым годом. В этом матче мы это проверили, но мы должны продолжать выступать в лиге. Мы должны сохранить ту последовательность, которая была у нас раньше. Мы упустили одну возможность в этом матче, но у нас есть еще одна в среду. Мы не находимся в полосе хороших результатов, но каждый матч - это возможность вернуться с хорошим результатом, и, надеюсь, мы сможем сделать это в среду против "Брентфорда" вместе с нашими поклонниками на "Вилла Парк"", - заявил Унаи Эмери.

Отметим, что "Астон Вилла" после 13-ти туров занимает 12-е место, имея в своем активе 19 очков. Следующий матч бирмингемцы сыграют с "Брентфордом" 4 декабря в 22:15.