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Капитан Манчестер Сити обратился к болельщикам клуба после поражения от Ливерпуля

Англия

Лидер команды попытался найти правильные слова

Капитан Манчестер Сити обратился к болельщикам клуба после поражения от Ливерпуля

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Капитан "Манчестер Сити" 34-летний Кайл Уокер после поражения от "Ливерпуля" (2:0) в последнем матче АПЛ обратился к болельщикам клуба в соцсетях. Лидер команды уверяет, что после неудачной серии клуб сможет вернуться на победный путь.

"Мы знаем, что наши последние результаты не соответствуют ожидаемым стандартам, и мы знаем, что это был тяжелый период. Но мы вместе проходили через эти вызовы и раньше, и мы сможем преодолеем этот вызов. Важно, чтобы мы все оставались вместе, как один клуб, как «Манчестер Сити», в этот трудный период. Ваша поддержка, как в положительные, так и в трудные моменты, для нас очень важна.

Мы выигрывали титулы в последних матчах сезона, и мы вошли в историю благодаря рекордной кампании со 100 очками, когда мы сражались до самого конца. Мы снова и снова показывали, что можем справиться с любыми вызовами, и мы сделаем это снова. Я обещаю вам, мы будем бороться до самого конца", — написал Уокер.

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Добавим, что в этом сезоне Кайл Уокер провел 11 матчей за клуб во всех турнирах.

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Кайл Уокер Манчестер Сити
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Источник:
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Опубликовал: Андрей Журба
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