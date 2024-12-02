Капитан Манчестер Сити обратился к болельщикам клуба после поражения от Ливерпуля

Капитан "Манчестер Сити" 34-летний Кайл Уокер после поражения от "Ливерпуля" (2:0) в последнем матче АПЛ обратился к болельщикам клуба в соцсетях. Лидер команды уверяет, что после неудачной серии клуб сможет вернуться на победный путь.

"Мы знаем, что наши последние результаты не соответствуют ожидаемым стандартам, и мы знаем, что это был тяжелый период. Но мы вместе проходили через эти вызовы и раньше, и мы сможем преодолеем этот вызов. Важно, чтобы мы все оставались вместе, как один клуб, как «Манчестер Сити», в этот трудный период. Ваша поддержка, как в положительные, так и в трудные моменты, для нас очень важна.

Мы выигрывали титулы в последних матчах сезона, и мы вошли в историю благодаря рекордной кампании со 100 очками, когда мы сражались до самого конца. Мы снова и снова показывали, что можем справиться с любыми вызовами, и мы сделаем это снова. Я обещаю вам, мы будем бороться до самого конца", — написал Уокер.