Два клуба Премьер-Лиги заинтересовались хавбеком ПСВ

Малик Тилльман, полузащитник "ПСВ", привлек внимание двух клубов Премьер-Лиги.

По информации Флориана Плеттенберга, 22-летним американцем интересуются "Тоттенхэм" и "Астон Вилла". Сам Тилльман не скрывает своего желания продолжить карьеру именно в АПЛ.

Футболист перешел в "ПСВ" из "Баварии" этим летом за 12 миллионов евро. Малик в текущем сезоне сыграл 20 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи.