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Два клуба Премьер-Лиги заинтересовались хавбеком ПСВ
Тилльман хотел бы сыграть в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine
Малик Тилльман, полузащитник "ПСВ", привлек внимание двух клубов Премьер-Лиги.
По информации Флориана Плеттенберга, 22-летним американцем интересуются "Тоттенхэм" и "Астон Вилла". Сам Тилльман не скрывает своего желания продолжить карьеру именно в АПЛ.
Футболист перешел в "ПСВ" из "Баварии" этим летом за 12 миллионов евро. Малик в текущем сезоне сыграл 20 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи.
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