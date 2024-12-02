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Два клуба Премьер-Лиги заинтересовались хавбеком ПСВ

Англия

Тилльман хотел бы сыграть в АПЛ

Два клуба Премьер-Лиги заинтересовались хавбеком ПСВ

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Малик Тилльман, полузащитник "ПСВ", привлек внимание двух клубов Премьер-Лиги.

По информации Флориана Плеттенберга, 22-летним американцем интересуются "Тоттенхэм" и "Астон Вилла". Сам Тилльман не скрывает своего желания продолжить карьеру именно в АПЛ.

Футболист перешел в "ПСВ" из "Баварии" этим летом за 12 миллионов евро. Малик в текущем сезоне сыграл 20 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи.

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Источник:
Plettigoal
Опубликовал: Екатерина Власова
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