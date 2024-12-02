  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Известный журналист опроверг слухи, связывающие звездного игрока Ливерпуля с переходом в ПСЖ
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Известный журналист опроверг слухи, связывающие звездного игрока Ливерпуля с переходом в ПСЖ

Англия

Стороны не контактировали между собой

Известный журналист опроверг слухи, связывающие звездного игрока Ливерпуля с переходом в ПСЖ

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Несмотря на слухи, указывающие на то, что французский "Пари Сен-Жермен" стремится подписать звездного 32-летнего вингера "Ливерпуля", один из известных журналистов, который разбирается в трансферных новостях, отрицает подобные разговоры.

Читайте такжеПСЖ намерен подписать звезду Ливерпуля - следующим летом у него истекает контракт

Как сообщает известный журналист Бен Джейкобс, "ПСЖ" не ведет никаких переговоров с Мохамедом Салахом о его возможном переходе во французский клуб.

Известно, что Салах хорошо знаком с Насером Аль-Хелаифи, президентом "Пари Сен-Жермен", но на сегодняшний день действующие чемпионы Франции не сделали ни одного запроса. Некоторые источники полагают, что таким образом Салах может использовать эти слухи, чтобы давить на "Ливерпуль", который до сих пор не сделал 32-летнему египтянину предложение по новому контракту.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что контракт Мохамеда Салаха с "Ливерпулем" истекает в конце этого сезона. Начиная с января, он может вести переговоры с другими клубами относительно возможного перехода на правах свободного агента.

По теме
yellow-arrow
Блестящий хавбек Лиона может перейти в один из клубов АПЛ
yellow-arrow
Два клуба Премьер-Лиги заинтересовались хавбеком ПСВ
yellow-arrow
Названы три клуба, в которых Мудрик может продолжить свою карьеру
Ливерпуль Мохамед Салах Пари Сен-Жермен
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Ben Jacobs
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости