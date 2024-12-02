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Известный журналист опроверг слухи, связывающие звездного игрока Ливерпуля с переходом в ПСЖ
Стороны не контактировали между собой
Getty Images/Global Images Ukraine
Несмотря на слухи, указывающие на то, что французский "Пари Сен-Жермен" стремится подписать звездного 32-летнего вингера "Ливерпуля", один из известных журналистов, который разбирается в трансферных новостях, отрицает подобные разговоры.
Как сообщает известный журналист Бен Джейкобс, "ПСЖ" не ведет никаких переговоров с Мохамедом Салахом о его возможном переходе во французский клуб.
Известно, что Салах хорошо знаком с Насером Аль-Хелаифи, президентом "Пари Сен-Жермен", но на сегодняшний день действующие чемпионы Франции не сделали ни одного запроса. Некоторые источники полагают, что таким образом Салах может использовать эти слухи, чтобы давить на "Ливерпуль", который до сих пор не сделал 32-летнему египтянину предложение по новому контракту.
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Напомним, что контракт Мохамеда Салаха с "Ливерпулем" истекает в конце этого сезона. Начиная с января, он может вести переговоры с другими клубами относительно возможного перехода на правах свободного агента.
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