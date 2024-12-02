Блестящий хавбек Лиона может перейти в один из клубов АПЛ

Несколько клубов АПЛ сохраняют интерес к Райану Шерки из французского "Лиона", который в этом сезоне блестяще играет в Лиге 1 и Лиге Европы.

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Как сообщает авторитетное издание The Athletic, французский клуб принадлежит холдингу Eagle Football, мультиклубной структуре, которой владеет исполнительный директор "Кристал Пэлас" Джон Текстор. Известно, что он стремится усилить атаку лондонского клуба 21-летним хавбеком "Лиона" Райаном Шерки. Интерес к игроку был зафиксирован еще летом, но "орлы" не сделали ни одного предложения по игроку.

Также известно, что к игроку сохраняется интерес со стороны "Вест Хэма" и "Фулхэма". "Лион" может отдать игрока в аренду или продать его на постоянной основе, однако предложения должны соответствовать высокой цене, установленной на футболиста.

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Добавим, что в этом сезоне Райан Шерки провел 14 матчей на клубном уровне, забив 3 гола и отдав 3 ассиста. Его стоимость на сайте Transfermarkt оценивается в 20 миллионов евро.