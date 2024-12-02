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Опубликована команда недели в АПЛ по итогам 13-го тура

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Опубликована команда недели в АПЛ по итогам 13-го тура

Фото: Premierleague.com / Автор: неизвестен

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Официальный аккаунт Английской Премьер-лиги в соцсетях опубликовал команду недели по версии Алана Ширера.

Одиннадцать лучших игроков прошлого тура по версии легендарного нападающего:

  • Вратарь: Матц Селс ("Ноттингем Форест")
  • Защитники: Марк Кукурелья ("Челси"), Вирджил ван Дейк и Трент Александер-Арнольд (оба — "Ливерпуль")
  • Полузащитники: Кевин Шаде ("Брентфорд"), Райан Гравенберх ("Ливерпуль"), Энцо Фернандес ("Челси"), Амад Диалло ("Манчестер Юнайтед")
  • Нападающие: Джастин Клюйверт ("Борнмут"), Маркус Рашфорд ("Манчестер Юнайтед"), Букайо Сака ("Арсенал")
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Добавим, что лучшим тренером 13-го тура АПЛ, также по версии Ширера, стал наставник "Ливерпуля" Арне Слот.

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Источник:
Premier League
Опубликовал: Андрей Журба
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