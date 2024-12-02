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Дебют не за горами. Талантливый центрбек МЮ может быть включен в состав команды на матч против Арсенала
Лени Йоро может сыграть против канониров
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
После длительной реабилитации центральный защитник "МЮ" Лени Йоро вернулся к тренировкам и, по словам главного тренера команды Рубена Аморима, уже полностью восстановил физическую форму.
"Йоро может быть в составе против "Арсенала". Он сейчас в хорошем состоянии, его физическая форма улучшилась, поэтому я думаю, что он будет в команде. Я считаю его особым талантом", - сказал Аморим.
Напомним, что поединок АПЛ "Арсенал" - "Манчестер Юнайтед" начнется 4 декабря в 22:15 по киевскому времени.
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