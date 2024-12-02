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Дебют не за горами. Талантливый центрбек МЮ может быть включен в состав команды на матч против Арсенала

Англия

Лени Йоро может сыграть против канониров

Дебют не за горами. Талантливый центрбек МЮ может быть включен в состав команды на матч против Арсенала

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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После длительной реабилитации центральный защитник "МЮ" Лени Йоро вернулся к тренировкам и, по словам главного тренера команды Рубена Аморима, уже полностью восстановил физическую форму.

"Йоро может быть в составе против "Арсенала". Он сейчас в хорошем состоянии, его физическая форма улучшилась, поэтому я думаю, что он будет в команде. Я считаю его особым талантом", - сказал Аморим.

Напомним, что поединок АПЛ "Арсенал" - "Манчестер Юнайтед" начнется 4 декабря в 22:15 по киевскому времени.

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Источник:
daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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