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Джошуа Зиркзе: Я чувствовал себя комфортно в матче против Эвертона
Футболист поделился своими мыслями
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий Джошуа Зиркзе "Манчестер Юнайтед" прокомментировал победу своей команды в матче против "Эвертона" (4:0), где футболист забил два гола.
"Тяжелые времена создают сильных людей, и сильные люди объединяются. Думаю, именно это происходит сейчас. Я чувствовал себя комфортно в матче против "Эвертона". Забитые мячи также помогают нападающему. Но да, мы все вышли на поле с уверенностью, что выиграем эту игру", - сказал Зиркзе.
Добавим, что Зиркзе присоединился к "Манчестер Юнайтед" к летом 2024 года из "Болоньи" за 42,5 млн евро.
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