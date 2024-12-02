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Один из голкиперов Манчестер Юнайтед может покинуть команду в январское трансферное окно

Англия

Баиндир может сменить команду

Один из голкиперов Манчестер Юнайтед может покинуть команду в январское трансферное окно

Тransfermarkt

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Будущее турецкого голкипера Алтая Баиндира в "Манчестер Юнайтед" остается неопределенным.

Как сообщает Флориан Плеттенберг, руководство "красных дьяволов" удовлетворено выступлениями 26-летнего вратаря. Тем не менее, ожидается, что Баиндир покинет команду в ближайшее трансферное окно.

Причиной такого решения стало отсутствие у турка перспектив стать основным голкипером команды. Место в воротах "Манчестер Юнайтед" надежно закрепил Андре Онана, который завоевал доверие тренерского штаба.

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Источник:
Plettigoal
Опубликовал: Екатерина Власова
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