Один из голкиперов Манчестер Юнайтед может покинуть команду в январское трансферное окно

Будущее турецкого голкипера Алтая Баиндира в "Манчестер Юнайтед" остается неопределенным.

Как сообщает Флориан Плеттенберг, руководство "красных дьяволов" удовлетворено выступлениями 26-летнего вратаря. Тем не менее, ожидается, что Баиндир покинет команду в ближайшее трансферное окно.

Причиной такого решения стало отсутствие у турка перспектив стать основным голкипером команды. Место в воротах "Манчестер Юнайтед" надежно закрепил Андре Онана, который завоевал доверие тренерского штаба.