Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Один из голкиперов Манчестер Юнайтед может покинуть команду в январское трансферное окно
Баиндир может сменить команду
Тransfermarkt
Будущее турецкого голкипера Алтая Баиндира в "Манчестер Юнайтед" остается неопределенным.
Как сообщает Флориан Плеттенберг, руководство "красных дьяволов" удовлетворено выступлениями 26-летнего вратаря. Тем не менее, ожидается, что Баиндир покинет команду в ближайшее трансферное окно.
Причиной такого решения стало отсутствие у турка перспектив стать основным голкипером команды. Место в воротах "Манчестер Юнайтед" надежно закрепил Андре Онана, который завоевал доверие тренерского штаба.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Plettigoal
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Роналду переехал в новый дом в Саудовской Аравии
- Петряк прокомментировал свое скандальное удаление в матче с Александрией
- В доме владельца клуба УПЛ был проведен обыск - Источник
- АПЛ. Ливерпуль – Манчестер Сити 2:0. Уничтожено, стерто, не замечено
- Красавица дня. Девушка игрока Динамо, из-за которой команда может рассыпаться
- Глава МИД Венгрии Сийярто поехал в РФ и встретился с Лавровым: Войну нельзя завершить на поле боя.
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
5 000 грн